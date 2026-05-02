Nuggets enfrentan dudas que pueden cambiar la franquicia tras caer ante Timberwolves

Podrían avecinarse cambios que alteren el rumbo de la franquicia para los Nuggets de Denver tras su fiasco de primera ronda ante los mermados Timberwolves de Minnesota.

Los Nuggets, terceros preclasificados, llegaron rugiendo a los playoffs con una racha de 12 victorias consecutivas y se encargaron de Minnesota en el primer juego, solo para dilapidar una ventaja de 19 puntos en una derrota en el segundo, y nunca recuperaron el impulso ante unos Timberwolves más atléticos y físicos.

Los Nuggets lideraron la liga en anotación con un promedio de 122 puntos durante la temporada y solo en dos ocasiones no superaron las 100 unidades, una cifra que los Wolves les impidieron alcanzar tres veces como locales en la serie, que terminó con la victoria de Minnesota por 110-98 en el sexto juego el jueves por la noche.

El dúo de All-Star de Denver, Nikola Jokic, que comenzó lento en la serie, y Jamal Murray, que encestó apenas 4 de 17 el jueves, asumió la responsabilidad por la derrota.

También lo hizo David Adelman, quien terminó su primer año completo como entrenador en jefe con una eliminación en primera ronda, después de conducir a Denver a una derrota en siete juegos en la segunda ronda ante el eventual campeón Oklahoma City hace un año.

“Esto es culpa mía”, manifestó Murray.

“Necesitaba jugar mejor”, comentó Jokic.

Jokic insistió en que Adelman no tenía la culpa del fracaso de Denver en primera ronda, al señalar: “No, no es su culpa que no podamos rebotear. No es su culpa que no podamos atrapar el balón. No hay nada que reprocharle a David Adelman. Fuimos todos nosotros”.

Adelman, sin embargo, hizo su propio mea culpa.

“Soy el entrenador en jefe”, dijo. “Asumo la responsabilidad por las cosas que no salieron bien aquí”.

Muchas cosas salieron mal para Denver, que estuvo plagado de lesiones toda la temporada y tuvo a Aaron Gordon y Peyton Watson mirando vestidos de civil mientras la campaña de los Nuggets terminaba una vez más a manos de los Timberwolves.

Los Nuggets en realidad nunca respondieron a que el entrenador de los Wolves, Chris Finch, los llamara “floppers” ni a que Jaden McDaniels los señalara por nombre por ser defensores blandos. Siguieron el ejemplo del apacible Adelman y se limitaron a encogerse de hombros ante lo que muchos equipos habrían considerado palabras para pelear, en derrotas consecutivas en Minnesota en el tercer y cuarto juego.

Aunque Jokic anotó 28 puntos la noche del jueves y Cam Johnson sumó 27, Christian Braun, cuyo contrato de 125 millones de dólares entra en vigor la próxima temporada, encestó apenas una canasta; Murray se quedó en 12 tantos y el suplente de Jokic, Jonas Valanciunas, jugó menos de cuatro minutos, mientras los Nuggets perdían ante un equipo al que le faltaban cuatro jugadores clave por lesiones.

Denver permitió que los Wolves capturaran 19 rebotes ofensivos y lanzaran 19 tiros más en el sexto encuentro.

Los Nuggets añadieron profundidad el receso de temporada pasado y entraron a la campaña 2025-26 como aspirantes al campeonato ampliamente reconocidos, pero Jokic se burló cuando le preguntaron tras el sexto juego qué tan cerca estaban de volver a ganarlo todo como lo hicieron hace tres años.

“Quiero decir, acabamos de perder en la primera ronda, así que creo que estamos lejos”, expresó.

Adelman indicó que necesitaba tiempo para determinar si los Nuggets tuvieron la mezcla adecuada esta temporada.

“No puedo darles realmente una respuesta completa porque sentí que fue una temporada incompleta”, explicó. “Se sintió como supervivencia y luego tuvimos la racha ganadora al final de la temporada, así que por fin sientes que has encontrado tu ritmo. Pero, obviamente, las cosas no salieron a nuestro favor”.

Los Nuggets afrontarán una presión financiera significativa de cara a la próxima temporada, ya que su quinteto titular, tal como está, supera los 184 millones de dólares en salarios.

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