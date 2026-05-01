Una avioneta sobrevuela una hora Fenway Park con pancarta que pide a dueños vender a Medias Rojas

Una avioneta que remolcaba una pancarta en la que se imploraba a los dueños de los Medias Rojas que vendieran el equipo voló sobre Fenway Park el viernes mientras Boston y los Astros de Houston realizaban práctica de bateo.

La avioneta remolcaba una pancarta con grandes letras rojas que decían: “¡DESPIDAN A CRAIG! ¡VENDAN EL EQUIPO!”

La pancarta iba dirigida a Craig Breslow, director de operaciones de béisbol de Boston, y al propietario principal de los Medias Rojas, John Henry.

Boston llega al juego del viernes contra los Astros en el último lugar del Este de la Liga Americana, con marca de 12-19.

Breslow despidió al mánager Alex Cora el 25 de abril tras una victoria como visitante por 17-1 sobre los Orioles de Baltimore.

La avioneta dio vueltas alrededor del estadio durante más de una hora. Se vio a aficionados fuera del parque mirando hacia arriba e intentando leer la pancarta.

Con los Medias Rojas arrancando tan mal esta temporada, en Fenway se han escuchado cánticos de “¡Vendan el equipo!”. La semana pasada, esos cánticos se hicieron más fuertes después de que fueron barridos en casa por sus eternos rivales, los Yankees de Nueva York.

Cora, de 50 años, fue el mánager del último equipo de Boston que ganó la Serie Mundial, en 2018, que consiguió un récord del club de 108 victorias en la temporada regular. Además, Cora fue integrante del equipo que ganó la Serie Mundial en 2007. Cora tuvo marca de 620-541 como mánager de los Medias Rojas, y fue el primer mánager despedido esta temporada.

Henry también es dueño del equipo de fútbol Liverpool. La semana pasada, los aficionados protestaron contra el aumento de los precios de las entradas.

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