Chiefs se culpan por dolorosa derrota ante Jaguars

Kansas City no tendrá que buscar mucho para averiguar dónde estuvieron los errores en Jacksonville el lunes por la noche.

Patrick Mahomes lanzó una intercepción que fue devuelta 99 yardas para un touchdown y los Chiefs fueron sancionados 13 veces por 109 yardas en una derrota de 31-28 ante los Jaguars. Cuatro de esas penalizaciones ocurrieron en los últimos 1:45.

Los errores acumulados resultaron ser la diferencia en un juego de ida y vuelta, el quinto de la Semana 5 de la NFL decidido en los últimos 30 segundos.

“Ya sea que esté de acuerdo con ellas o no, no importa. Las marcaron. Y cuando tienes tantas penalizaciones, cedes posición en el campo. Puedes superarlos en estadísticas, pero eso no importa. Lo que importa es el marcador, y tenemos que encargarnos de eso”, señaló Andy Reid, entrenador de los Chiefs.

Mahomes hizo eso durante la mayor parte de la noche, hasta que cometió un error crítico.

Parecía que iba a poner a los Chiefs (2-3) adelante 21-14 al final del tercer cuarto, pero el linebacker Devin Lloyd se interpuso frente al pase de Mahomes destinado a JuJu Smith-Schuster en la línea de gol y se fue en la otra dirección para su quinta recuperación de balón de la temporada, liderando la liga.

Lloyd esquivó a Mahomes y Hunt, luego aceleró a toda velocidad por la línea lateral de los Jaguars. Recibió un bloqueo de Josh Hines-Allen y luego mantuvo el balón apretado mientras Tyquan Thornton intentaba soltarlo en la línea de cinco yardas.

Fue la devolución de intercepción más larga por un linebacker en la temporada regular en la historia de la NFL, y el cambio de 14 puntos resultó enorme.

“Fue una gran llamada defensiva de ellos, y obviamente una gran jugada de él al conseguir la intercepción. Tengo que encontrar la manera de tacklearlo o frenarlo después de la intercepción”, señaló Mahomes.

Igualmente preocupantes para los Chiefs fueron las penalizaciones, incluyendo un saque de inicio fuera de límites por Harrison Butker y dos en la última posesión de Kansas City. Chamarri Conner también fue sancionado por interferencia de pase en la zona de anotación, lo que preparó la extraña carrera de touchdown de Lawrence que resultó ser la ganadora del juego.

Aun así, Mahomes y compañía tuvieron otra oportunidad. Pero Jack Cochrane fue sancionado por sujetar en el saque de inicio, anulando un retorno de 34 yardas, y luego los Chiefs fueron sancionados por retraso de juego.

Para los Jaguars (4-1), las penalizaciones tardías a los Chiefs debieron sentirse como una especie de retribución. Argumentaron que hubo dos no-calls obvios en el juego. No estuvieron de acuerdo con que los oficiales anularan una bandera de interferencia de pase en la recepción de touchdown de dos yardas de Travis Kelce en el primer cuarto, y no podían entender por qué no se lanzó una bandera después de que el receptor de los Jaguars, Parker Washington, fuera derribado antes de que Trent McDuffie interceptara un pase de Lawrence.

Los Chiefs anotaron dos jugadas después para empatar el juego a 21 y recuperar el impulso.

