Kon Knueppel anota cinco triples y 21 puntos y Hornets vencen 111-86 a Raptors

AP Noticias
Viernes, 05 de diciembre de 2025 22:54 EST
HORNETS-RAPTORS
HORNETS-RAPTORS (AP)

Kon Knueppel encestó cinco triples y anotó 21 puntos, y los Hornets de Charlotte vencieron el viernes 111-86 a los Raptors de Toronto para poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

Knueppel añadió ocho asistencias, y Miles Bridges tuvo 15 unidades y nueve rebotes.

El base de los Hornets, LaMelo Ball, tuvo 11 puntos, dos rebotes y tres asistencias en 12 minutos antes de abandonar el juego por molestias en el tobillo izquierdo.

Immanuel Quickley anotó un máximo de temporada de 31 unidades para Toronto después de que perdieron la noche anterior en casa 123-120 ante los Lakers de Los Ángeles.

Scottie Barnes tuvo 13 puntos y cinco asistencias. El ala-pívot suplente de los Raptors, Jamison Battle, abandonó el juego a 11 minutos del final del encuentro tras torcerse el tobillo izquierdo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

