Brown anota 30 puntos y Celtics vencen 126-105 a unos Lakers sin James ni Doncic

Jaylen Brown anotó 30 puntos, capturó ocho rebotes y repartió ocho asistencias, para que los Celtics de Boston superaran cómodamente el viernes 126-105 a unos Lakers de Los Ángeles que no contaban con LeBron James y Luka Doncic.

Derrick White encestó cinco triples y sumó 19 unidades, mientras que Jordan Walsh terminó con 17 tantos para los Celtics, quienes han ganado cuatro consecutivos y seis de los últimos siete. Boston logró un récord de temporada con 24 triples y tuvo 31 asistencias.

Los Lakers perdieron por segunda vez en diez partidos. James no jugó debido a la ciática, que lo mantuvo fuera de los primeros 14 juegos de esta temporada, y artritis en la articulación del pie izquierdo. Doncic estuvo ausente por segundo partido consecutivo por razones personales.

Austin Reaves lideró a Los Ángeles con 36 puntos y ocho asistencias. Gabe Vincent añadió 18.

Con el partido decidido en el último cuarto y su padre observando desde el banco vestido de civil, Bronny James ingresó al juego con 6:38 por jugar. Terminó con dos de tres en tiros de campo, sumando cinco puntos y una asistencia en su debut en el TD Garden. No hizo el viaje para la visita de los Lakers a Boston la temporada pasada.

