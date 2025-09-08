Técnico de Israel: 'Apoyo a mi país' ante llamados a suspender al equipo

El técnico de la selección de Israel dice que está "apoyando a mi país" en medio de llamados para que el equipo sea suspendido del fútbol internacional debido a la guerra en Gaza, y agregó que "estamos en una situación muy complicada".

Israel "recibe" el lunes a Italia en Hungría, en una sede neutral, por las eliminatorias de Europa rumbo al Mundial 2026. La Asociación de Entrenadores de Fútbol de Italia dijo el mes pasado que había enviado una carta formal pidiendo que la selección de Israel fuera suspendida.

"Tenemos una moral increíble y un país asombroso", dijo el entrenador de Israel, Ran Ben-Shimon. "Confío en mi gente. Confiamos en nuestro ejército y soldados. Y estoy apoyando a mi país".

Ben-Shimon agregó que no estaba prestando atención a las críticas "frente a mí", porque "estoy mirando quién está detrás de mí y es nuestra gente. Jugamos para ellos, para hacerlos felices, para darles unos momentos de alegría".

Israel goleó el viernes 4-0 a Moldavia y se encuentra en el segundo lugar del Grupo I detrás de Noruega.

Noruega lidera el grupo con 12 puntos, Israel tiene nueve puntos y el cuatro veces campeón Italia marcha tercero con seis puntos.

Los ganadores de cada grupo se clasifican automáticamente, mientras que los segundos disputarán una ronda de playoffs.

Israel solo se ha clasificado para el Mundial una vez, en 1970. En ese entonces, Israel jugaba en la confederación asiática. Debido a problemas de seguridad, Israel se trasladó a la UEFA en 1994.

"Estamos en un muy buen proceso de avanzar todo el tiempo en todos los aspectos del juego", dijo Ben-Shimon el domingo por la noche. "Estamos en una situación muy complicada en Israel, así que tratamos de hacer lo mejor posible. Creo que dadas las circunstancias con las que estamos lidiando, tenemos grandes chicos en el equipo nacional de Israel que siguen estudiando, siguen aprendiendo".

Un grupo de unos 50 aficionados italianos vestidos de negro dieron la espalda en protesta durante el himno nacional de Israel antes de un partido de la Liga de Naciones en Hungría el año pasado.

Israel tiene previsto visitar Italia el 14 de octubre en Udine, aunque el alcalde de la ciudad, Alberto Felice De Toni, ha pedido que el partido se posponga debido a la tema de la seguridad.

Aunque los partidos de Israel se han trasladado a Hungría debido al conflicto en Gaza con Hamás, la UEFA no ha considerado suspender a Israel porque ningún miembro de la UEFA se niega a jugar contra equipos israelíes.

De hecho, la federación de fútbol italiana no ha mostrado interés en no jugar contra Israel y un partido Italia-Israel en Udine el pasado octubre se llevó a cabo sin incidentes, aunque con extraordinarias medidas de seguridad.

"Soy un hombre de paz. Duele ver a personas y niños perdiendo la vida", dijo el entrenador de Italia, Gennaro Gattuso. "Estamos aquí para jugar nuestro partido, pero hay respeto y dolor por lo que está sucediendo".

