Nimmo conecta sencillo de 2 carreras en el 6to y remolca 3 en triunfo de Rangers 7-6 ante Bravos

El sencillo de dos carreras de Brandon Nimmo en la sexta entrada le dio la ventaja a Texas, mientras los Rangers remontaron tras un déficit temprano para vencer el sábado por 7-6 a los Bravos de Atlanta en un duelo entre equipos líderes de división.

El zurdo de Texas MacKenzie Gore (6-8) permitió un jonrón de dos carreras de Eli White en la segunda entrada de cuatro carreras de Atlanta y otro jonrón de Michael Harris II en la entrada siguiente. Tras permitir cinco carreras en las primeras tres entradas, Gore no concedió más anotaciones mientras lanzó 5 2/3 entradas.

El zurdo All-Star Jacob Latz consiguió los últimos cuatro outs para su 19no salvamento.

El derecho de los Bravos Owen Murphy permitió tres carreras, dos limpias, en 2 2/3 entradas en su primera apertura en las Grandes Ligas.

Murphy, quien hizo dos apariciones como relevista antes de su primera apertura, se vio perjudicado por un error defensivo del hondureño Mauricio Dubón en la tercera entrada de dos carreras de los Rangers. Dubón chocó con Harris en el elevado de Kyle Higashioka al jardín central. Langford y Nimmo conectaron sencillos productores en la entrada. ___

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