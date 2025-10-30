Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Nikola Topic del Thunder es diagnosticado con cáncer testicular y recibe quimioterapia

Associated Press
Jueves, 30 de octubre de 2025 17:46 EDT
THUNDER HORNETS
THUNDER HORNETS (AP)

El escolta del Thunder de Oklahoma City, Nikola Topic, ha sido diagnosticado con cáncer testicular y está recibiendo quimioterapia.

Sam Presti, el gerente general del equipo, anunció el jueves el diagnóstico.

Topic se sometió a un procedimiento testicular a principios de mes. En ese momento, el Thunder dijo que estaría fuera por al menos cuatro semanas.

Presti afirmó que los médicos son "extremadamente positivos" sobre su pronóstico a largo plazo. Comentó que Topic ha estado entrenando durante todo el proceso y no quiso que se revelara el diagnóstico hasta después de comenzar el tratamiento.

"Él tiene todas las herramientas que uno podría desear para enfrentar y superar la situación", expresó Presti.

Relacionados

Topic, una selección de primera ronda en 2024, se perdió toda la temporada 2024-2025 mientras se recuperaba de un desgarro del ligamento cruzado anterior. Jugó en la liga de verano este año y comenzó un juego de pretemporada contra Charlotte, anotando diez puntos y siete asistencias en la victoria de Oklahoma City por 135-114.

Se esperaba que Topic fuera una adición importante a un equipo que, de otro modo, cambió muy poco después de ganar el título de la NBA la temporada pasada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in