Nicolás Fernández y Alonso Martínez guían a NYCFC a victoria de 3-1 sobre Charlotte para avanzar

El argentino Nicolás Fernández anotó dos veces en el descuento y el costarricense Alonso Martínez sacudió la red al inicio del segundo tiempo para llevar el viernes al New York City FC a una victoria de 3-1 sobre Charlotte en el tercer y definitivo duelo de la primera ronda de los playoffs en la MLS.

NYCFC avanzó para visitar al Union de Filadelfia, primer preclasificado de la Conferencia Este, en la segunda ronda, con fecha y hora por determinar.

Fernández, mediocampista de 25 años en su primera campaña en la MLS, anotó sin asistencia en el segundo minuto del tiempo de descuento para darle al conjunto neoyorquino —quinto preclasificado del Este— una ventaja de 1-0 al medio tiempo.

Martínez recibió un pase del argentino Maxi Moralez y anotó cinco minutos después de iniciado el segundo tiempo para ampliar la ventaja. Fue el segundo gol del tico en estos playoffs y su tercero en siete apariciones totales en postemporada.

Moralez prodigó su primera asistencia en su vigésima primera aparición en playoffs —todas con NYCFC.

Charlotte, cuarto preclasificado, se acercó a 2-1 con un gol del delantero Idan Toklomati, de 25 años, a los 81 minutos.

Fernández consiguió su segundo gol de postemporada en el décimo de los 14 minutos de reposición para cerrar el marcador. Hannes Wolf aportó una asistencia —su primera en siete apariciones en playoffs.

