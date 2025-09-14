Nico Hoerner produce tres carreras y lleva a Cachorros a vencer 4-3 a Rays en declive

Nico Hoerner tuvo tres carreras impulsadas, incluyendo un doble productor de dos que puso a los Cachorros de Chicago por delante en la séptima entrada, lo que impulsó a su equipo a vencer 4-3 a los Rays de Tampa Bay el domingo.

Ian Happ bateó un jonrón y Michael Busch pegó un doble para los Cachorros, quienes han ganado cuatro de cinco y lideran la carrera por el comodín principal de la Liga Nacional.

Tampa Bay ha perdido siete de nueve, cayendo a un récord de 73-76.

El dominicano Junior Caminero, la estrella emergente de 22 años de los Rays, conectó su 44to jonrón.

Javier Assad (3-1) dispersó dos imparables en dos entradas y un tercio sin permitir carreras para Chicago y Andrew Kittredge ponchó a Caminero con un corredor en primera para su quinto salvamento en seis oportunidades.

Ian Happ redujo el déficit de Chicago a 3-2 en la sexta con su 22do cuadrangular.

Hoerner conectó un doble con dos outs ante Edwin Uceta (9-3) para una ventaja de 4-3 en la séptima después de que el boricua Willi Castro y Matt Shaw conectaran sencillos.

El cubano Yandy Díaz y Caminero conectaron jonrones consecutivos para los Rays comenzando el juego contra Shota Imanaga, quien permitió tres carreras y siete imparables en cinco entradas con nueve ponches y sin bases por bolas.

El dominicano Christopher Morel, quien jugó para los Cachorros entre 2022 y 2024, salió en la sexta con un hematoma abdominal después de ser golpeado por una bola de foul.

Por los Rays, los dominicanos Junior Caminero de 4-2 con una anotada y una impulsada, Christopher Morel de 3-1; el cubano Yandy Díaz de 4-1 con una anotada y una producida; y el venezolano Everson Pereira de 4-1.

Por los Cachorros, el puertorriqueño Willi Castro de 3-1 con una anotada.

