Brian Callahan fue el primer entrenador despedido en la NFL, pero hay otros en la cuerda floja

Brian Callahan fue el primer entrenador en jefe de la NFL en ser despedido esta temporada y es probable que pronto tenga compañía en la fila del desempleo.

El año pasado, tres entrenadores fueron despedidos a mitad de temporada.

Con los Dolphins comenzando con un récord de 1-5, Mike McDaniel de Miami es la principal figura en las discusiones sobre entrenadores en la cuerda floja este otoño. Miami tiene que responder a los cuestionamientos sobre la cultura de su equipo tras los comentarios de Tua Tagovailoa el domingo, señalando a algunos compañeros que llegan tarde a reuniones dirigidas por jugadores.

Aaron Glenn, el candidato más popular en el ciclo de carrusel de entrenadores 2024-25, ha cometido errores de novato. En el último encuentro dejó que el reloj se agote al medio tiempo en lugar de intentar un Hail Mary y hacer que Justin Fields retroceda en cuarta oportunidad desde la yarda 44 de los Broncos en lugar de intentar un largo gol de campo para tomar la delantera en los minutos finales de la derrota de los Jets el domingo en Londres 13-11 ante los Broncos.

Los Jets registraron un récord negativo de franquicia de menos diez yardas netas de pase, ya que Fields completó solo nueve pases y fue capturado nueve veces. La derrota convirtió a Glenn en el primer entrenador de los Jets en comenzar su mandato con seis derrotas.

Los Ravens de Baltimore, la elección popular para representar a la AFC en el Super Bowl, no están mucho mejor con un récord de 1-5 sin Lamar Jackson. El entrenador John Harbaugh, quien ha ganado 187 juegos en la NFL, recibió críticas de los fanáticos tras la derrota el domingo 17-3 ante los Rams, su cuarta derrota consecutiva.

Los tres entrenadores en jefe que no completaron la temporada 2024 fueron Robert Saleh (Jets, Semana 5), Dennis Allen (Saints, Semana 9) y Matt Eberflus (Bears, Semana 14).

Uniéndose a ellos en las filas de desempleados en enero estuvieron Jerod Mayo (Patriots), Antonio Pierce (Raiders), Doug Pederson (Jaguars) y Mike McCarthy (Cowboys).

Aquí está el giro: los tres entrenadores en jefe que fueron despedidos a mitad de temporada el año pasado tenían un récord combinado de 8-18. Sus reemplazos interinos terminaron con un récord combinado de 7-18 en 2024 y sus reemplazos permanentes hasta ahora esta temporada tienen un récord acumulado de 4-13.

Además de Glenn (0-6), Kellen Moore tiene un récord de 1-5 en Nueva Orleans. El único éxito temprano es de Ben Johnson (3-2) en Chicago, donde los Bears han anotado más de 20 puntos en sus primeras cinco semanas por primera vez desde 1995.

Los cuatro equipos que esperaron hasta después de la temporada para despedir a su entrenador en jefe han tenido hasta ahora un mejor desempeño que aquellos equipos que tomaron decisiones rápidas.

Mayo, Pierce, Pederson y McCarthy tuvieron un récord combinado de 19-49 la temporada pasada. Sus reemplazos tienen un récord de 12-11-1. Mike Vrabel 4-2 en Nueva Inglaterra, Brian Schottenheimer 2-3-1 en Dallas, Pete Carroll 2-4 en Las Vegas y Liam Cohen 4-2 en Jacksonville.

Un récord de 3-14 en su primer año después de reemplazar a Vrabel permitió a Callahan obtener la selección número uno en el draft general con Cam Ward. Pero eso ciertamente no ha sido la receta para la seguridad laboral.

El despido de Callahan con los Titans con un récord de 1-5 marca la cuarta vez en cinco años que un equipo que eligió a un quarterback primero en el draft despidió al entrenador durante la temporada. Los otros fueron Eberflus en 2024, Frank Reich en Carolina en 2023 y Urban Meyer en Jacksonville en 2021.

Callahan fue despedido apenas dos docenas de juegos en su contrato de cinco años que le pagaba alrededor de tres millones de dólares por temporada, por lo que los Titans están obligados a pagarle más de diez millones.

Es una parte aceptada del trabajo. Los entrenadores saben que la única forma de evitar el despido es con un reloj de oro y la mayoría son relevados de sus funciones mucho antes de que sea hora de jubilarse.

Incluso Bill Belichick, ganador de seis Super Bowls con los Patriots, fue despedido el año pasado por el dueño del equipo Robert Kraft después de casi un cuarto de siglo de excelencia en Nueva Inglaterra.

