Commanders jugarán sin los receptores Terry McLaurin y Noah Brown ante Browns

Los receptores titulares Terry McLaurin y Noah Brown se perderán el partido de los Commanders de Washington del lunes ante los Bears de Chicago

El entrenador Dan Quinn descartó a McLaurin y Brown después del entrenamiento del sábado.

“Ambos hicieron grandes progresos esta semana, pero simplemente no están listos todavía”, afirmó Quinn.

Brown atrapó un pase de 52 yardas de Jayden Daniels en la última jugada del partido en octubre de 2024, cuando los Commanders sorprendieron a los Bears 18-15.

Será el cuarto partido consecutivo que Brown se pierde debido a lesiones en la ingle y la rodilla, y el tercero seguido para McLaurin por un problema en el músculo cuádriceps.

McLaurin se perdió el campamento de entrenamiento mientras negociaba un nuevo contrato. Tiene diez recepciones para 149 yardas esta temporada, pero se lesionó al hacer una atrapada contra los Raiders de Las Vegas en la semana 3.

El otro receptor titular del equipo, Deebo Samuel, ha estado lidiando con un talón magullado, y su estado no se determinará hasta el lunes, según Quinn.

Samuel lidera a los Commanders con 30 recepciones y 300 yardas por aire. También ha anotado cuatro touchdowns: tres por aire y uno por tierra.

Washington tiene un récord de 3-2; Chicago tiene marca de 2-2.

