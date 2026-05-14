Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Nick Kurtz pega su 3er grand slam en las mayores y Atléticos doblegan 6-2 a Cardenales

CARDENALES-ATLÉTICOS
CARDENALES-ATLÉTICOS (AP)

Nick Kurtz conectó un grand slam, J.T. Ginn lanzó seis entradas en las que permitió una carrera y los Atléticos vencieron el miércoles 6-2 a los Cardenales de San Luis.

El grand slam de Kurtz superó el guante de Victor Scott II en las profundidades del jardín central para dar a los A’s una ventaja definitiva. Fue el tercer grand slam en la carrera del vigente Novato del Año de la Liga Americana y extendió a 36 juegos su racha embasándose.

Ginn (2-1) ponchó a tres, dio una base por bolas y permitió nueve hits. La carrera que concedió fue sucia tras un error defensivo de Colby Thomas.

Zack Gelof conectó un jonrón solitario en la octava. El boricua Darell Hernaiz sumó tres hits, mientras que Kurtz, Thomas y Michael Stefanic aportaron dos cada uno.

Matthew Liberatore (2-2) trabajó cinco entradas y ponchó a cinco, al permitir nueve hits, cuatro carreras y dos bases por bolas.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in