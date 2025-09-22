Najee Harris de Chargers se lesiona el tendón de Aquiles en jugada sin contacto contra Broncos

Najee Harris, corredor de los Chargers de Los Ángeles, se lesionó el tendón de Aquiles izquierdo en una jugada sin contacto en el segundo cuarto de una victoria por 23-20 sobre los Broncos de Denver el domingo.

Harris colapsó sin ser tocado en el campo tras plantar su pierna izquierda detrás de él y dar un paso hacia adelante en una acción con 5:02 restantes en el segundo cuarto.

Inmediatamente se agarró la pierna izquierda alrededor del tobillo y permaneció en el suelo mientras era atendido por los entrenadores. Fue ayudado a salir del campo por los entrenadores y llevado en carrito al vestuario.

El entrenador de los Chargers, Jim Harbaugh, dijo que las pruebas preliminares determinaron que se trataba de una lesión en el tendón de Aquiles y que Harris se sometió a pruebas de imagen después del juego para determinar la gravedad.

“Solo esperando lo mejor. Le dije en el medio tiempo: 'Volverás, chico', y sé que lo hará”, expresó Harbaugh.

Harris, de 27 años, firmó un contrato de un año por 9,25 millones de dólares con los Chargers en la temporada baja después de cuatro temporadas con los Steelers de Pittsburgh. Corrió para al menos 1.000 yardas en cada una de sus temporadas con Pittsburgh y se esperaba que desempeñara un papel central en el renovado ataque terrestre de los Chargers en su segunda temporada bajo Harbaugh.

Harris se perdió el campamento de entrenamiento después de sufrir una lesión ocular en un incidente el 4 de julio en el norte de California. Su vista no se vio afectada y él la calificó como una lesión “superficial”. Jugó en las dos primeras victorias de los Chargers sobre Kansas City y Las Vegas y tuvo seis acarreos para 28 yardas contra los Broncos.

Harris participó en 71 juegos consecutivos desde que fue seleccionado por los Steelers en la primera ronda en 2021 procedente de Alabama. Nunca ha perdido un juego en su carrera en la NFL.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes