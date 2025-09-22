Dos goles de campo bloqueados y devueltos para TDs destacan en una jornada agitada de la NFL

Los fanáticos de la NFL vieron dos goles de campo bloqueados que cambiaron el juego y fueron devueltos para touchdowns con minutos de diferencia el domingo.

Primero, Jordan Davis de Filadelfia bloqueó un intento de 44 yardas de Joshua Karty de los Rams en la última jugada del partido que habría dado la victoria a Los Ángeles. Davis recogió el balón y lo devolvió 61 yardas para un touchdown, dando a los Eagles una victoria de 33-26 en una revancha de playoffs.

Jalen Carter bloqueó un intento de 33 yardas de Karty anteriormente en el último cuarto, ayudando a los Eagles a remontar un déficit de 19 puntos en la segunda mitad.

Poco después de las heroicas acciones de Davis en Filadelfia, Will McDonald de los Jets saltó sobre el centro de los Buccaneers, bloqueó un intento de 43 yardas de Chase McLaughlin y lo devolvió 50 yardas para un touchdown, dando a Nueva York una ventaja de 27-26 en Tampa Bay con 1:49 restantes.

Baker Mayfield llevó a los Buccaneers por el campo para preparar un intento de 36 yardas de McLaughlin que ganó el juego cuando el tiempo expiró.

Davis, que pesa más de 152 kilogramos, se convirtió en el jugador más pesado en la historia de la NFL en devolver una patada bloqueada 50 yardas o más para un touchdown, según Next Gen Stats.

También hubo heroicas en equipos especiales en otros lugares.

En Cleveland, Shelby Harris bloqueó un intento de gol de campo de 43 yardas de Brandon McManus de Green Bay que habría dado la ventaja a los Packers con 21 segundos restantes. Greg Newsome II recuperó en la yarda 47, y Andre Szmyt pateó un gol de campo de 55 yardas cuando el tiempo expiró para dar a los Browns una sorprendente victoria de 13-10.

Cameron Dicker de Los Ángeles hizo un gol de campo de 43 yardas al final del juego para dar a los Chargers una victoria de remontada de 23-20 sobre los Broncos de Denver visitantes.

Además, Eddy Piñeiro acertó un gol de campo de 35 yardas en la última jugada para llevar a los 49ers de San Francisco a una victoria de 16-15 sobre los Cardinals de Arizona.

En el primer cuarto del juego Saints-Seahawks, D’Anthony Bell bloqueó un despeje de Kai Kroeger de Nueva Orleans para dar a Seattle un campo corto en la yarda 11.

Los Saints habían pasado 233 juegos consecutivos en la temporada regular y playoffs sin que les bloquearan un despeje antes de que los Seahawks lograran ese. Esa fue la segunda racha más larga desde al menos 1960. Los Browns pasaron 274 juegos sin que les bloquearan uno desde 1993-2013.

