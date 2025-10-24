NFL recuerda a los jugadores su política de apuestas tras acusaciones federales en la NBA

La NFL recordó a sus jugadores el viernes que tienen prohibido participar en cualquier forma de juegos ilegales de azar y apostar en partidos de la liga.

En un memorando obtenido por The Associated Press, la liga pidió a los 32 equipos que reiteren los aspectos clave de su política de apuestas y pongan el documento a disposición de los jugadores.

"Todos tenemos la responsabilidad de proteger la integridad del escudo asegurándonos de que nuestro deporte se juegue de manera justa, honesta y al máximo de la capacidad de un jugador", escribió el consejo de administración de la NFL en el memorando. "Los jugadores de la NFL también deben tomar medidas adecuadas para proteger el deporte contra los riesgos relacionados con las apuestas que puedan socavar la confianza y la fe de los aficionados".

El recordatorio siguió a una investigación del FBI sobre actividades de apuestas ilícitas que resultó en los arrestos del entrenador de la NBA Chauncey Billups, de los Trail Blazers de Portland; del base Terry Rozier, del Heat de Miami, y de otras personas.

"Estos hechos subrayan los riesgos que enfrentan todos los deportes en el entorno actual y sirven como recordatorio de la necesidad de apegarse estrictamente a la política de apuestas de la NFL", escribió la liga.

Según la política de la NFL, los jugadores no deben:

—Realizar ninguna apuesta en el fútbol americano de la NFL.

—Arreglar o manipular cualquier partido o evento de la NFL, o de otra manera manipular o intentar manipular cualquier jugada u otro aspecto de un partido de la NFL.

—Compartir con terceros información confidencial y no pública sobre cualquier partido, jugador o evento de la NFL.

"Ese tema surge cada año", dijo el entrenador de los Broncos de Denver, Sean Payton. "Hay una cierta cantidad de presentaciones. Es un tema importante. ... Obviamente, afecta al mundo del deporte y a alguien que es un amigo cercano de muchos de nosotros, incluido yo mismo, y odias esto. Así que, obviamente, nada de eso vale la pena... Tenemos que ser bastante diligentes en eso".

El Sindicato de Jugadores de la NFL envió un memorando similar a sus agremiados el viernes. Enfatizó que no deben apostar en la NFL, jugar en las instalaciones del equipo o mientras viajan para un partido fuera de casa o se hospedan en un hotel del equipo. Tampoco pueden hacer que alguien apueste por ellos, compartir "información privilegiada", entrar en una casa de apuestas durante la temporada de la NFL excepto para acceder a otra parte del casino, o promover cualquier forma de juego o cualquier entidad de apuestas.

A los jugadores de la NFL se les permite realizar apuestas legales en otros deportes siempre que estén fuera de la propiedad del club o no estén viajando con el equipo. También se les permite participar en ligas tradicionales de fútbol americano de fantasía (el premio en dinero no puede exceder los 250 dólares) y apostar legalmente en casinos en su tiempo personal.

