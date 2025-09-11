CONMEBOL cambia sede de final Copa Sudamericana, de Bolivia a Paraguay

CONMEBOL le quitó a Bolivia la sede de la final única de la Copa Sudamericana de este año y mudó la contienda a Paraguay por segunda edición consecutiva.

La entidad había determinado en mayo que el partido decisivo del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica se dispute por primera vez en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de la ciudad boliviana Santa Cruz de la Sierra.

Pero la CONMEBOL constató en la última inspección técnica “datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras” requeridas para la organización del partido y resolvió mudar la sede de la final, anunció el jueves.

En un comunicado, confirmó que la final se jugará en Asunción, la capital de Paraguay, al igual que la pasada edición. Si bien no confirmó el estadio, todo indica que será en el estadio La Nueva Olla, sede del club Cerro Porteño, el 22 de noviembre.

“La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”, explicó la entidad en un comunicado.

A partir de la próxima semana comenzarán a jugarse los cuartos de final de la competencia con los duelos entre Lanús (Argentina)-Fluminense (Brasil); Bolívar (Bolivia)-Atlético Mineiro (Brasil); Independiente del Valle (Ecuador)-Once Caldas (Colombia); Alianza Lima (Perú)- Universidad de Chile.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes