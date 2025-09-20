Naylor impulsa cuatro carreras y Guardianes vencen 6-2 a Mellizos para su 8va victoria consecutiva

Bo Naylor rompió un empate en la octava entrada con su segundo sencillo de dos carreras del juego, y los Guardianes de Cleveland vencieron 6-2 a los Mellizos de Minnesota el viernes por la noche para su octava victoria consecutiva.

Los Guardianes (82-71) ganaron por 13ra vez en 14 juegos para acercarse a dos y medio juegos de los Tigres, que están en primer lugar en la División Central de la Liga Americana. Cleveland venía de barrer en tres juegos a Detroit, que perdió 10-1 ante los Bravos que los visitaron el viernes, con tres juegos en Cleveland la próxima semana.

El dominicano José Ramírez conectó un doble con dos outs ante Cole Sands (4-6) en la octava y Kyle Manzardo recibió una base por bolas intencional. Ramírez robó su base número 40 y Manzardo lo siguió con su segundo robo para preparar el escenario para Naylor, quien pegó un lanzamiento con cuenta completa al jardín derecho para una ventaja de 4-2.

Steven Kwan y el dominicano Ángel Martínez dispararon dobles productores con dos outs en la novena entrada ante Michael Tonkin para cerrar la pizarra.

Kwan inició el juego con un sencillo ante el venezolano Pablo López y Ramírez recibió una base por bolas con uno fuera. Ambos avanzaron una base cuando Manzardo elevó al jardín izquierdo y Naylor siguió con un sencillo con dos outs al jardín derecho para una ventaja de 2-0.

Los Mellizos empataron en la sexta entrada con un lanzamiento descontrolado de Parker Messick y un sencillo productor de Royce Lewis ante Matt Festa.

Messick ponchó a nueve en cinco entradas y un tercio y permitió dos carreras con cinco imparables. Jakob Junis (4-1) ponchó a cuatro en dos entradas sin hits para llevarse la victoria.

López salió después de cuatro entradas con rigidez en el antebrazo derecho. Permitió dos carreras con tres hits en su tercera apertura desde que se perdió tres meses por una distensión en el hombro derecho.

Minnesota (66-87) ha perdido siete de diez ante los Guardianes esta temporada.

Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 3-1 con dos anotadas, Ángel Martínez de 5-1 con una impulsada y Jhonkensy Noel de 2-0; y los venezolano Gabriel Arias de 4-1, Brayan Rocchio de 4-0.

Por los Mellizos, el venezolano Johnny Pereda de 2-0.

