El 30mo jonrón de Brent Rooker impulsa a Atléticos a la victoria 5-3 sobre Medias Rojas

Brent Rooker conectó un jonrón dentro de un primer inning de tres carreras y J.T. Ginn limitó a Boston a cinco hits en seis entradas para que los Atléticos derrotasen el jueves 5-3 a los Medias Rojas de Boston.

Los A’s comenzaron el juego con cuatro hits consecutivos, incluido el cuadrangular de dos carreras de Rooker, su 30mo de la temporada. Ginn (4-6) permitió dos carreras y expidió una base por bolas con tres ponches.

Hogan Harris lanzó dos entradas para su cuarto salvamento.

David Hamilton y Trevor Story conectaron sendos jonrones solitarios para Boston, que perdió por quinta vez en siete juegos. Los Medias Rojas comenzaron el día empatados con Seattle por el tercer y último comodín de la Liga Americana. Cleveland, que venció el jueves a Detroit, quedó a juego y medio de distancia.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 4-1.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes