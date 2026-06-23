Nathan Saliba es candidato a reemplazar al lesionado Koné en el duelo de Canadá ante Suiza

La primera victoria de Canadá en un Mundial tuvo un costo y ahora el jugador de 22 años Nathan Saliba podría ser quien deba estabilizar el mediocampo tras su actuación sobresaliente en la goleada de 6-0 sobre Qatar.

La victoria de Canadá quedó ensombrecida por la espeluznante lesión de Ismaël Koné, quien se fracturó la tibia y el peroné de la pierna izquierda tras una entrada del qatarí Assim Madibo. Saliba reemplazó a Koné y, menos de 10 minutos después, anotó.

Luego, levantó la camiseta de Koné como homenaje.

“Saliba es un jugador de primer nivel", aseveró el delantero Liam Millar, antes de la sesión de entrenamiento dominical de Canadá. "Entiende muy bien el juego; es un jugador muy maduro, especialmente para su edad”.

El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, no ha dicho quién ocupará el sitio de Koné ante Suiza el miércoles.

Otra opción podría ser la estrella del Bayern Múnich Alphonso Davies, quien aún no ha jugado en este Mundial debido a una persistente lesión en el tendón de la corva. Con la posibilidad de terminar primero del Grupo B y quedarse en casa, en Vancouver, para los dieciseisavos de final, Marsch podría decidir que éste es el momento para el esperado regreso del veterano.

Ante Qatar, fue Saliba quien dio una respuesta inmediata al recibir el llamado.

El mediocampista del Anderlecht colocó con efecto un tiro libre directo desde apenas fuera del área, por encima de la barrera de Qatar, y el balón pegó en el poste derecho para el cuarto gol de Canadá en el partido.

Fue el tercer gol internacional de Saliba, su primero en un Mundial y el primero de Canadá en estos torneos a partir de un tiro libre directo.

El homenaje de Saliba a Koné evidenció el estrecho vínculo que la selección de Canadá ha desarrollado mientras lidia con múltiples lesiones que complicaron su camino hacia este Mundial.

“Cuando tienes una gran hermandad fuera del campo, te ayuda a hacer sacrificios en la cancha”, declaró Saliba tras el partido ante Qatar.

Koné es el cuarto jugador de Canadá en cuatro años que debe afrontar una recuperación por una pierna rota. La lesión del arquero Maxime Crépeau le costó un lugar en el último Mundial, y el delantero Tajon Buchanan tuvo que recuperarse de una fractura de pierna en 2024.

El defensor Moïse Bombito se fracturó una pierna en octubre. Disputó sus primeros minutos en el Mundial 2026 ante Qatar y llevaba apenas cinco minutos en el campo cuando Koné, un amigo cercano, sufrió una grave lesión.

“Trato de estar para él en la medida posible y hacerle saber que no está solo”, indicó Bombito el lunes durante una sesión de entrenamiento de Canadá.

Saliba, con ganas de ayudar a su equipo en el rol de Koné, se consolidó como una opción de confianza ante Qatar.

Sólo ha sido titular en siete de sus 16 apariciones con Canadá, en comparación con las 32 titularidades de Koné en 42 partidos. Ambos jugadores se formaron en el sistema del CF Montreal: Koné brilló con el club en 2021 y 2022, y Saliba debutó en 2023.

El gol de Saliba ante Qatar fue apenas una parte de lo que impresionó a sus compañeros. El mediocampista Stephen Eustáquio señaló después del partido que Saliba también aportó “presencia en el mediocampo”, ayudando a Canadá a recuperar el equilibrio tras el golpe emocional de perder a Koné.

Saliba no jugó en el empate 1-1 de Canadá en su debut ante Bosnia y Herzegovina, y Marsch reconoció que a menudo se le pasó por alto antes debido a las variantes del equipo en el mediocampo.

“Me alegra que (Saliba) haya confiado en mí, aunque yo le fallé muchas veces", expresó Marsch después de la actuación de su joven mediocampista ante Qatar. "Creo que la manera en que ha jugado ha demostrado que cometí algunos errores en el camino”.

Saliba, añadió, tiene “buen ojo para las jugadas de ataque, buen ojo para dar el pase final”.

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Drew Renner es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa