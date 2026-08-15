Josh Allen se adapta al nuevo estadio de Bills con pase de TD en triunfo 29-14 ante Panthers

Nuevo estadio para los Bills de Buffalo. El mismo Josh Allen.

Allen mostró su ya conocido brazo potente y su habilidad escurridiza para improvisar corriendo en un pase de touchdown de 9 yardas a Keon Coleman en la victoria el sábado 29-14 de los Bills sobre los Panthers de Carolina en el partido inaugural de la pretemporada.

Este fue el primer partido competitivo de los Bills en su nuevo estadio que tuvo un costo de 2.100 millones de dólares, construido al otro lado de la calle de la antigua casa del equipo.

También fue su primera presentación bajo el nuevo entrenador Joe Brady, quien reemplazó a Sean McDermott en enero, y decidió utilizar a sus titulares para que se acostumbraran a su nueva sede y al nuevo cuerpo técnico.

Allen no tardó en sentirse cómodo al conducir series anotadoras en cada una de sus dos posesiones. En la primera jugada ofensiva, fingió una entrega a James Cook antes de conectar con Khalil Shakir en una ruta cruzada para una ganancia de 21 yardas en una serie que terminó con un gol de campo de 33 yardas de Tyler Bass.

Allen completó 6 de 8 pases para 111 yardas. En el touchdown a Coleman, Allen rodó hacia su derecha, eludió al linebacker Trevis Gipson al dar un paso atrás hacia el centro y lanzó cruzando su cuerpo para encontrar al receptor desmarcado.

Los Bills parecen haber evitado un susto cuando el receptor DJ Moore, la valiosa adquisición del equipo en un canje durante la temporada baja, salió rengueando tras una recepción de 18 yardas por la banda izquierda, una jugada antes de que Coleman anotara.

Los preparadores físicos y un médico del equipo se concentraron en examinar la parte inferior de la pierna derecha y el pie de Moore antes de que el jugador volviera a ponerse el zapato. No está claro si habría regresado al juego, porque los suplentes de Buffalo tomaron el control en la siguiente serie. Moore terminó el partido en la banda con shorts y zapatillas para correr.

Debut del estadio

Un día brillante y soleado y la Feria del Condado de Erie realizándose calle abajo derivaron en una asistencia por debajo de la capacidad. Aunque la mayoría de los asientos en Highmark ya se han vendido, el estadio parecía estar a menos del 75% de su capacidad en el primer cuarto. Y hubo muchos más asientos vacíos después del descanso.

Buffalo tiene programado entrenar en el nuevo estadio el martes y cierra su calendario de pretemporada recibiendo a Pittsburgh el 27 de agosto. El debut en casa de los Bills es contra Detroit el 17 de septiembre.

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