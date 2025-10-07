NASCAR busca nuevo mediador en demanda antimonopolio y 23XI Racing de Michael Jordan responde

NASCAR ha solicitado a un tribunal federal una conferencia de conciliación judicial para que un juez independiente pueda mediar en la demanda antimonopolio presentada por 23XI Racing, propiedad de Michael Jordan, y Front Row Motorsports.

Los dos equipos respondieron en su propia presentación el lunes por la noche, indicando que desean continuar trabajando con el mediador Jeffrey Mishkin, el ex vicepresidente ejecutivo y director legal de la NBA, quien ha estado negociando entre las dos partes este año.

“El Sr. Mishkin ha invertido mucho tiempo en aprender sobre este caso y reunirse con las partes. Los demandantes han solicitado que NASCAR continúe colaborando con ellos a través del Sr. Mishkin o que haga una oferta de conciliación directamente al abogado de los demandantes, pero NASCAR no ha respondido a esas solicitudes y, en cambio, presentó esta moción. Parece que NASCAR no está contento con el diagnóstico y quiere buscar una segunda opinión”, señaló 23XI y Front Row en la presentación.

Los equipos argumentaron que Mishkin “tiene una experiencia significativa en disputas antimonopolio complejas relacionadas con el deporte y ha servido como árbitro o mediador para el Tribunal de Arbitraje Deportivo internacional, la Copa América, la FIFA y la NFL, entre otros”.

Los equipos también argumentan que “empezar de nuevo” con un nuevo mediador es "menos probable, no más probable, que conduzca a una resolución".

Las mociones en conflicto surgen mientras NASCAR busca un juicio sumario para desestimar el caso antes del inicio del juicio programado para el uno de diciembre. Una audiencia sobre esa moción está programada para el 21 de octubre.

El tema en cuestión es la protección del sistema de cartas que está en el corazón del modelo de negocio de NASCAR y es el punto focal de la disputa judicial. El sistema de cartas es la versión de NASCAR de un modelo de franquicia. Una carta garantiza a los propietarios lugares en el campo, una cantidad base de ingresos cada año y, según NASCAR, ha creado más de 1.500 millones de dólares en valor de capital para sus equipos desde 2016.

Hace un año, 13 de los 15 equipos volvieron a firmar cuando creyeron que más de dos años de negociaciones no llevarían a un mejor acuerdo. 23XI, copropiedad de Jordan y el tres veces ganador de Daytona 500, Denny Hamlin, y Front Row Motorsports, propiedad del empresario Bob Jenkins, acudieron a los tribunales en su lugar.

Durante meses, los otros 13 equipos se han quejado en privado de que la demanda está creando incertidumbre sobre el futuro de NASCAR. Mishkin no ha logrado avances hacia un acuerdo y NASCAR ahora quiere que un juez federal, distinto del juez de distrito Kenneth Bell, quien preside el caso, escuche a ambas partes y asesore sobre una resolución.

La mayoría de los equipos principales de NASCAR presentaron la semana pasada declaraciones pidiendo un acuerdo y la protección del sistema de cartas, lo que NASCAR señaló en su presentación del lunes por la noche ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

“La disposición de las partes para resolver este asunto, junto con los intereses de otros en el deporte y del Tribunal para ver este caso resuelto, sugieren que una conferencia de conciliación judicial sería una forma significativa de facilitar un acuerdo", añadió NASCAR.

Ambas partes han mostrado disposición para hablar, pero no se ha logrado ningún progreso.

A través de una conferencia de conciliación judicial, NASCAR espera traer a un juez que pueda ayudar a dirigir las conversaciones y ofrecer una visión sobre cómo un jurado podría interpretar el complejo caso antimonopolio de NASCAR.

El tribunal debe aprobar la solicitud de NASCAR.

Todas las partes han dicho que están abiertas a un acuerdo, incluido Jordan, quien también agregó después de una audiencia en agosto que estaba dispuesto a llevarlo a juicio si fuera necesario.

“Espero ir hasta el final. Si tengo que luchar hasta el final, para el mejoramiento del deporte, lo haré", dijo fuera del tribunal federal. "Siempre hemos estado abiertos a un acuerdo. Siempre lo hemos estado. Nunca hemos descartado esa opción”.

