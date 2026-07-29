Wynns y Quantrill llevan a Rangers a su 4ta victoria en 5 duelos, 4-1 ante Rays

Austin Wynns conectó un jonrón, Cal Quantrill repartió siete ponches y los Rangers Texas vencieron el martes 4-1 a los Rays de Tampa Bay.

Quantrill (4-3) limitó a los Rays, líderes de la División Este de la Liga Americana, a dos hits en 5 1/3 entradas. Texas ganó por cuarta vez en cinco juegos.

Evan Carter encabezó la ofensiva de Texas con un par de imparables, una carrera impulsada y una anotada.

Peyton Gray, Tyler Alexander y Jakob Junis se combinaron para 2 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras, antes de que Jacob Latz retirara a los bateadores en orden en la novena para su 21er salvamento de la temporada.

Griffin Jax (6-8) igualó la mejor cifra de su carrera con 10 ponches. Permitió cinco hits y una carrera limpia en 5 2/3 entradas.

El dominicano Junior Caminero impulsó la única carrera de Tampa Bay con un triple.

Tampa Bay había permitido tres carreras o menos en ocho juegos consecutivos, con marca de 6-2 en ese lapso.

Los Rangers construyeron una ventaja de 2-0 con un par de elevados de sacrificio, uno de Nicky López en la segunda entrada y otro de Ezequiel Durán en la tercera.

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