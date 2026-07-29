Puerto Rico muestra poderío en la natación y Colombia domina en patinaje de Santo Domingo 2026

Puerto Rico exhibió su poderío en el inicio de las finales de natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al acaparar el martes tres medallas de oro, mientras que Colombia ratificó su condición de potencia en el patinaje de velocidad al conquistar un par de preseas doradas.

México, por su parte, se consolidó en la cima del medallero de Santo Domingo 2026 al acumular 48 oros y un gran total de 124.

Colombia se ha afianzado en la segunda plaza al sumar 31 oros y 83 en total. Cuba (15 oros), Venezuela (11) y la anfitriona República Dominicana (10) se ubican en los siguientes peldaños.

En el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, los boricuas Kristen Romano, Lucianna Gutiérrez y Xavier Ruiz se proclamaron campeones.

Romano atrapó el título en los 200 metros combinados individuales con un tiempo de 2:12.16 minutos. Las mexicanas Miranda Grana (2:14.89) y Ana Chávez (2:16.21) completaron el podio.

Gutiérrez se impuso en la final de los 800 metros libres con registro de 8:56.90 tras un gran remate en el último tramo de 50 metros. Fue escoltada por la venezolana Mariana Cote (8:57.03) y la colombiana Mariana Cabezas (8:57.24). La boricua se hizo de la primera posición en el último tramo de 50 metros.

Ruiz se llevó el título de los 100 metros estilo pecho con un tiempo de 1:00.80 minutos. El mexicano Andrés Puentes (1:01.39) se quedó con la medalla de plata, seguido por el colombiano Juan José Hiraldo (1:01.80).

Colombia también vibró en la piscina con la victoria de Sirena Rowe en los 50 libre, con un registro de 24.89 segundos que batió el récord previo de los Juegos fijado por su compatriota Isabella Arcila, en Barranquilla 2018.

Después de colgarse dos oros en aguas abiertas, el mexicano Paulo Strehlke arrasó en los 1.500 con un registro de 15:03.87, eclipsando el récord para los Juegos que su compatriota Ricardo Vargas estableció hace ocho años.

La victoria de Strehlke fue holgada. Le acompañaron en el podio los venezolanos Ronaldo Zambrano (15:45.32) y Raúl Briceño (15:55.51)

Otra nota destacada por México en la jornada fue el oro del campeón mundial y panamericano Carlos Sansores en la categoría +87 kilos del taekwondo.

Sansores logró proclamarse campeón centroamericano por primera vez en su carrera tras doblegar 2-1 al cubano Yoikel Goicochea en la final.

“Después de dos juegos con medalla de plata pues por fin se da la medalla de oro y eso me tiene más contento”, dijo Sansores.

En el patinaje de velocidad de fondo, la colombiana Gabriela Rueda se consagró campeona de los 15.000 metros eliminación y conquistó el único gran título que faltaba en su palmarés, uno que incluye títulos en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos de la Juventud

El equipo colombiano de patinaje de velocidad arrancó su participación con una cosecha de seis medallas: dos de oro, dos de plata y dos de bronce. El otro oro lo logró Jacobo Mantilla en la prueba masculina de la misma distancia.

Colombia también celebró el oro de María José Bohorquez en el golf femenino tras quedar por delante de la puertorriqueña María Fernanda Torres y la venezolana Vanessa Gilly.

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