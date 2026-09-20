Nacionales anotan 4 carreras en la 11ma en triunfo 8-5 sobre los Cardenales
Washington impugnó con éxito una interferencia del receptor con las bases llenas en una 11.ª entrada de cuatro carreras la noche del sábado, en la victoria de los Nacionales por 8-5 sobre los Cardenales de San Luis.
Después de que Washington tomó la delantera por la decisión de interferencia, el dominicano José Tena conectó un doble de dos carreras y Dylan Crews siguió con un elevado de sacrificio productor de carrera.
J.J. Wetherholt abrió la parte baja de la 11.ª con un sencillo productor de carrera, y San Luis llenó las bases sin outs, pero no volvió a anotar. El relevista de Washington Will Dion consiguió el último out para su primer salvamento en las Grandes Ligas.
Riley Cornelio (3-2) se llevó la victoria. Gordon Graceffo (8-2) cargó con la derrota.
Los Nacionales (73-82) han ganado seis de sus últimos siete juegos tras una racha de siete derrotas. Los Cardenales (75-80) han perdido cuatro partidos consecutivos.
El venezolano Jorbit Vivas logró una marca personal de cuatro hits y añadió una carrera impulsada y una anotada por Washington.
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