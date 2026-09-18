Cade Cavalli acuerda contrato de 47 millones por 4 años con los Nacionales

El lanzador Cade Cavalli y los Nacionales de Washington acordaron el viernes un contrato de 47 millones de dólares por cuatro años, vigente hasta la temporada 2030, un acuerdo que incluye una opción del equipo para 2031.

Cavalli y el equipo acordaron en enero un contrato por un año que garantizaba 862.500 dólares: un salario de 862.500 dólares este año y una opción del equipo de 4 millones de dólares para 2027 con una compensación por rescisión de 7.500 dólares. Como parte del contrato que lo sustituye, no recibirá esa compensación.

Cavalli habría sido elegible para la agencia libre después de la temporada 2029.

“Hemos visto de primera mano el trabajo que ha realizado, los desafíos que ha superado y la manera en que sigue creciendo como lanzador, como persona y como líder. Nuestra organización tiene una enorme confianza en Cade y, lo que es más importante, estamos increíblemente orgullosos de que represente a los Nacionales de Washington durante los próximos años. Estamos muy entusiasmados por ver cómo se desarrolla aquí con nosotros el próximo capítulo de su carrera”, dijo Paul Toboni, presidente de operaciones de béisbol en un comunicado.

Cavalli, que cumplió 28 años el 14 de agosto, tiene marca de 12-5 con efectividad de 3,12 esta temporada y está empatado en el noveno lugar de las Grandes Ligas con 194 ponches. Ha permitido tres carreras limpias o menos en 29 de sus 31 aperturas esta temporada, la mayor cifra en el béisbol.

Washington lo seleccionó con la 22.ª elección del draft amateur de 2020. Debutó en 2022, luego se lesionó en los entrenamientos de primavera siguientes y se sometió a una cirugía reconstructiva del codo Tommy John, lo que le hizo perderse todo 2023 y la mayor parte de 2024.

Cavalli regresó a los Nationals en agosto del año pasado y esta temporada fue su abridor del día inaugural.

“Desde que reclutamos a Cade en 2020, nos ha impresionado continuamente quién es como jugador de béisbol y como ser humano. Ha demostrado que no solo tiene el talento para sobresalir en las Grandes Ligas, sino que también posee el gran carácter y las cualidades de liderazgo que lo convierten en un miembro muy querido de nuestro clubhouse y en la comunidad”, afirmó Mark Lerner, propietario del equipo.

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