Murray lanza dos pases de TD y los Cardinals vencen 20-13 a Saints

Kyler Murray lanzó dos pases de touchdown y los Cardinals de Arizona se aferraron estrechamente para vencer el domingo 20-13 a unos Saints de Nueva Orleans propensos a las penalizaciones.

Este fue el primer juego de los Saints bajo el mando del entrenador novato Kellen Moore.

Murray lanzó para 163 yardas, conectando con Marvin Harrison Jr. cinco veces para 71 yardas y un touchdown. Murray también corrió para 38 yardas y su otro pase de touchdown fue un pase corto de cuatro yardas al corredor James Conner.

El corredor estrella de los Saints, Alvin Kamara, anotó con una carrera de 18 yardas, esquivando tacleadas alrededor del extremo derecho. Spencer Rattler lanzó para 214 yardas sin pérdidas de balón y casi llevó a los Saints a un empate durante los últimos cinco minutos.

Rattler, que está en su segundo año ha perdido los siete juegos en los que ha sido titular, llevó a los Saints al gol de campo corto de Blake Grupe para acercarlos a un touchdown con 2:42 restantes.

Los Saints, que vieron cortada su racha de seis victorias para iniciar la temporada, tomaron una breve ventaja en la primera mitad con la carrera anotadora de Kamara en el segundo cuarto.

___

Deportes español AP: https://apnews.com/hub/deportes