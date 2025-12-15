Murphy y Fears lideran a Pelicans en victoria 114-104 sobre los Bulls, segunda consecutiva

Trey Murphy III anotó 20 puntos con diez rebotes, el novato Jeremiah Fears añadió 20 unidades y los Pelicans de Nueva Orleans superaron 114-104 a los Bulls de Chicago el domingo por la noche.

Los Pelicans, que ocupan el último lugar, ganaron su segundo partido consecutivo tras una racha de siete derrotas, mejorando su récord a 5-22. Han vencido a los Bulls dos veces esta temporada.

Zion Williamson anotó 18 puntos, incluidos siete en los últimos momentos, en su regreso a la alineación para ayudar a los Pelicans a despegarse al final. Jordan Poole sumó 16 para Nueva Orleans, que superó a Chicago en rebotes 53-43 y anotó más puntos en la pintura, 60-46.

Coby White lideró a Chicago con 20 tantos, y Kevin Huerter conectó para 16 desde la banca en su regreso tras una distensión en el aductor izquierdo, mientras los Bulls perdieron por octava vez en nueve partidos.

Nueva Orleans lideraba 76-75 después de tres cuartos. Los Pelicans habían abierto una ventaja de 13 a los 5:14 del tercer cuarto, pero White comenzó a conectar y los Bulls utilizaron una racha de 16-2 para volver al juego.

Chicago tomó una ventaja de tres puntos al inicio del cuarto período. Luego, los Pelicans recuperaron el control, culminado por una volcada de Williamson con 37 segundos restantes.

Williamson, la primera selección del draft de la NBA en 2019, se perdió recientemente cinco partidos por una distensión en el aductor de la cadera derecha. Cuatro lesiones diferentes han limitado al dos veces All-Star a solo 11 partidos esta temporada con los Pelicans.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes