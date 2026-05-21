Jonrón de McNeil en la 9na y hit de Soderstrom en la 10ma dan a Atléticos triunfo ante Angelinos

Jeff McNeil igualó la pizarra mediante un jonrón en el noveno episodio y Tyler Soderstrom pegó un sencillo impulsor en el décimo para que los Atléticos remontaran y superaran el miércoles 6-5 a los Angelinos de Los Ángeles.

Los Ángeles llenó las bases con dos outs en la parte baja de la décima entrada, pero el zurdo Hogan Harris hizo que el cubano Jorge Soler bateara un rodado de out, lo cual condenó a los Angelinos a su 23.ª derrota en 29 juegos.

El relevista de los Atléticos Scott Barlow (1-0) lanzó una novena entrada sin carreras para llevarse la victoria. El derecho de los Angelinos Chase Silseth (1-1) cargó con la derrota tras permitir una carrera sucia en la décima.

Los equipos se combinaron para anotar ocho carreras en las dos primeras entradas. Los Angelinos tomaron la ventaja por 5-3 gracias al jonrón de dos carreras de Soler en la primera y el cuadrangular solitario de Jo Adell y el batazo de dos carreras de Josh Lowe ante el abridor de los A’s Aaron Civale en la segunda.

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