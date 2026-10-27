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Anthony Edwards necesita procedimiento en rodilla y se perderá semanas con Wolves, dice fuente de AP

RAPTORS-TIMBERWOLVES
RAPTORS-TIMBERWOLVES (AP)

El escolta de Minnesota Anthony Edwards necesita un procedimiento artroscópico para aliviar problemas en su rodilla derecha y se perderá varias semanas de actividad, dijo una persona con conocimiento del asunto el martes.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Timberwolves aún no habían hecho ningún anuncio público sobre el plan de Edwards, de someterse al procedimiento.

Edwards había tenido un inicio fulgurante esta temporada, con un promedio de 33,3 puntos por encuentro y guiando a Minnesota a tres victorias en sus primeros cuatro partidos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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