Muere a los 74 años Dave McGinnis, exentrenador de los Cardinals y asistente de la NFL durante años

El exentrenador en jefe de los Cardinals de Arizona y veterano asistente de la NFL Dave McGinnis, conocido desde hace mucho simplemente como “Coach Mac”, murió el lunes. Tenía 74 años.

McGinnis, cuya salud se había ido deteriorando, falleció el lunes por la tarde en el Hospital Ascension St. Thomas Midtown, con su familia a su lado, según informaron los Titans de Tennessee. Desde 2017 había sido el comentarista de color de los Titans en las transmisiones de los partidos y era una presencia constante en programas de radio y podcasts del equipo.

La propietaria controladora Amy Adams Strunk manifestó que los Titans extrañarán profundamente a McGinnis y que siempre estarán agradecidos por el legado que deja. Añadió que le duele el corazón por esta pérdida de alguien que fue mucho más que un entrenador y un comentarista.

“Era familia. Coach Mac entregó muchísimo de sí mismo a esta organización a lo largo de los años, y su pasión, lealtad y amor por los Titans nunca flaquearon. Se preocupaba profundamente por las personas a su alrededor, y esa bondad y autenticidad dejaron una huella duradera en todos los que lo conocieron”, afirmó Strunk.

McGinnis tuvo marca de 17-40 con los Cardinals de 2000 a 2003, y obtuvo el puesto tras casi cinco temporadas como coordinador defensivo. También ayudó al impulso de los Cardinals para conseguir su estadio actual antes de ser despedido tras un récord de 4-12 en 2003. Eso ocurrió pese a una temporada de despegue del receptor Anquan Boldin, quien fue el Novato Ofensivo del Año de la AP.

El propietario de Arizona, Michael Bidwell, señaló en un comunicado que los Cardinals estaban profundamente entristecidos al enterarse de la muerte de McGinnis.

“Como Dave solía decir, era un ‘entrenador de fútbol americano’ de pies a cabeza, y nadie desempeñó ese papel con más pasión, entusiasmo y carisma. Coach Mac realmente amaba el juego y todo —y a todos— los asociados con él, especialmente a sus jugadores. Era único y se le extrañará muchísimo”, expresó Bidwell.

Considerado una mente defensiva respetada, McGinnis comenzó su carrera en la NFL con los Bears de Chicago en 1986 como entrenador de linebackers, una temporada después de que la franquicia ganara el Super Bowl. Pasó 10 años en Chicago trabajando bajo los entrenadores en jefe Mike Ditka y Dave Wannstedt.

McGinnis por un momento pareció encaminado a convertirse en entrenador en jefe de los Bears en 1999, cuando el equipo anunció su contratación tras una entrevista. Sin embargo, McGinnis sostuvo que nunca había aceptado un contrato, los Bears se disculparon y el entrenador retiró su nombre de la consideración.

Después de dejar a los Cardinals en 2003, McGinnis fue contratado como entrenador de linebackers de los Titans bajo el entrenador Jeff Fisher. Se mantuvo en ese puesto —y con el tiempo fue ascendido a entrenador asistente en jefe— hasta 2011.

McGinnis siguió a Fisher a los Rams de San Luis en 2012, donde trabajó hasta 2016 como entrenador asistente en jefe antes de pasar a ser comentarista con los Titans.

“Su pasión por los Titans y su amor por el juego se notaban en cada interacción y en cada transmisión, y tenía una manera única de hacer mejores a todos los que lo rodeaban”, comentó Burke Nihill, el presidente y director ejecutivo de los Titans.

Antes de su carrera en la NFL, McGinnis fue asistente durante 13 años a nivel universitario, trabajando en TCU, Misouri, Indiana State y Kansas State.

Originario de Snyder, Texas, fue titular durante tres años como back defensivo en TCU y se graduó en 1973.

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El periodista deportivo de AP David Brandt contribuyó a este reporte.

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