Draft NFL: El reto que espera a Fernando Mendoza en Raiders con la presión a los QBs elegidos No. 1

Si los Raiders eligen a Fernando Mendoza con la primera selección del draft de la NFL, como se espera ampliamente, Las Vegas por fin podría estar consiguiendo al quarterback franquicia que guiará al equipo al éxito en la postemporada que ha estado buscando desde hace años.

La historia reciente, sin embargo, muestra que el camino hacia el Trofeo Lombardi está lejos de ser una ruta directa, incluso para los equipos que se hacen con un mariscal de campo de renombre con el número 1.

De los 19 quarterbacks elegidos en la primera posición global en este siglo, solo Eli Manning ganó un Super Bowl con su equipo original, y eso ocurrió únicamente después de un desvío el día del draft. Solo otros tres siquiera han llegado al gran partido con su equipo original, y cada uno perdió en su única aparición.

Y cuando Arizona dejó en libertad a Kyler Murray el mes pasado, se convirtió en el quinto QB consecutivo seleccionado con el número 1 que no llegó a los 30 años con el equipo que lo eligió.

“Es difícil identificar y evaluar a los quarterbacks, pero probablemente el panorama más amplio es que todos estos equipos se ganan la selección número 1, así que estás entrando en una situación complicada. Si vuelves atrás y miras muchos de esos casos, también ha habido mucha agitación y rotación en los staffs de entrenadores. Así que, si no tienes la oportunidad de contar con continuidad para asentarte, para estar con un equipo talentoso, entonces es una presión enorme, muy grande sobre tu fortaleza física y mental”, dijo Daniel Jeremiah, analista del draft de NFL Network.

Algunos QBs han estado a la altura de las expectativas

Sin embargo, no todo ha sido fatalismo.

De esos 19 elegidos en la primera posición global en los años 2000, 14 llevaron a sus equipos originales a los playoffs en algún momento, con 33 apariciones de postemporada en total. Diez de esos QBs se combinaron para ganar 28 partidos de playoffs.

Pero ganar el título ha sido el gran reto, con solo cuatro quarterbacks avanzando al Super Bowl con su primer equipo. Manning lo ganó dos veces, aunque en realidad fue seleccionado por los Chargers de San Diego antes de forzar un canje el día del draft a los Giants de Nueva York.

A veces, los quarterbacks han prosperado cuando han seguido su camino, con seis partidos de playoffs como titulares con otros equipos y, salvo uno, todos ganando al menos un juego de postemporada. Matthew Stafford llevó su juego al siguiente nivel después de pasar de Detroit a los Rams de Los Ángeles en 2021 tras 12 temporadas con los Lions. De inmediato condujo a los Rams a un título de Super Bowl, y esta temporada pasada fue nombrado MVP de la NFL.

Matt Miller, analista del draft de ESPN, señaló que las cifras de apariciones en el Super Bowl se han visto algo distorsionadas por el dominio de Tom Brady y Patrick Mahomes, quienes se han combinado para ganar 10 títulos de Super Bowl en los últimos 25 años, impidiendo que otros alcancen las mismas alturas.

“Obviamente, el Super Bowl es el objetivo final, pero sí lo hace más difícil el hecho de que dos dinastías hayan coincidido en el tiempo. Si eso es lo que usamos para juzgar a los quarterbacks, casi todos los de la NFL son un fracaso porque Brady y Mahomes lo han dominado durante tanto tiempo”, comentó Miller.

Los Raiders no apresurarán al novato

Los Raiders han sido en gran medida espectadores durante ese periodo. Su última aparición en el Super Bowl fue en la temporada 2002, y desde entonces solo han vuelto a los playoffs dos veces —y en ambas quedaron eliminados de inmediato.

Ahora tienen la primera selección apenas por segunda vez en la historia de la franquicia en la NFL. Para intentar facilitárselo a Mendoza, han sido agresivos en la agencia libre. Eso incluye la contratación de Kirk Cousins, quien probablemente iniciará la próxima temporada como quarterback titular.

“Creo que quieres limitar la cantidad de presión que tienes sobre (un QB novato) desde el principio”, dijo John Spytek, el gerente general de Las Vegas, antes del acuerdo con Cousins.

Incluso si su adaptación a la NFL es gradual, Mendoza seguirá bajo un escrutinio intenso, empezando por los pases que lance durante los entrenamientos de la temporada baja.

Los Raiders saben muy bien lo que es seleccionar a un quarterback con el número 1 que no funciona. Eligieron a JaMarcus Russell como primera selección global en 2007, y duró apenas tres temporadas, con marca de 7-18.

Difícilmente es el único quarterback de ese tipo que se ha quedado corto, y parte del problema podría ser la desmesura de las expectativas que acompañan a esa posición. Como podría ser la posición más determinante en todos los deportes, especialmente en una liga con reglas favorables a la ofensiva, los equipos a menudo seleccionan a un quarterback más alto de lo que deberían.

“Hablando con scouts y gerentes generales en los últimos dos años, existe esta idea de: ‘OK, ¿qué estamos haciendo mal?’ Es demasiado fácil sentarse y decir que todos estos quarterbacks son malisimos. Eso realmente no importa. Tienes que tener uno. Solo hay 32 de estos trabajos en el mundo, y seguro que hay 32 tipos que pueden hacerlo.

“Creo que hubo un ajuste en la era posterior a Mahomes en la que todos querían rasgos por encima de un producto ya desarrollado. Eso no es una crítica a Pat, que me parece fantástico, pero él es una anomalia, no una regla. Creo que mucha gente intentó convertirlo en la regla del scouting, y ahora estamos viendo a equipos que dicen: ‘Sí queremos volver a métricas y mediciones y valores más tradicionales para el quarterback y, digamos, un mínimo de 25 titularidades, y tienes que ser capaz de rendir desde dentro de la bolsa de protección’”, manifestó Miller.

Las reglas contractuales permiten a los equipos ser agresivos

Las evaluaciones quizá vuelvan a lo clásico, pero la presión sobre las organizaciones necesitadas de un quarterback para elegir a uno con la primera selección no desaparecerá pronto.

Jeremiah indicó que los equipos están dispuestos a arriesgarse si el quarterback disponible en el draft parece mejor que quien esté en el roster. Tener a un quarterback con contrato de novato también le da al equipo flexibilidad para rodear a ese jugador de talento y asumir un mayor riesgo en la posición.

“El riesgo que existía con la estructura salarial anterior ya no está. Así que no pasa nada. Terminas de vuelta entre los tres o cinco primeros al año siguiente y eliges a alguien que es mucho mejor; no hay nada que te impida simplemente apretar el gatillo con otro”, explicó Jeremiah.

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