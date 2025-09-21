Mourinho disfruta su regreso a Portugal y Benfica gana en su primer partido

José Mourinho disfrutó de un regreso triunfal a la dirección técnica en su natal Portugal después de que su nuevo club, el Benfica, goleó el sábado 3-0 a AFS como visitante.

Mourinho fue contratado el jueves como entrenador del Benfica, el mismo club donde comenzó su ilustre carrera como entrenador en 2000.

La victoria dejó al Benfica en el segundo lugar de la clasificación de la liga portuguesa, cinco puntos detrás del Porto y con un partido menos.

Heorhii Sudakov abrió el marcador en el tiempo de descuento de la primera mitad. Vangelis Palvidis duplicó la ventaja, y Franjo Ivanovic sentenció el partido. AFS quedó en el último lugar.

Mourinho reemplazó a Bruno Lage, quien fue despedido el miércoles, un día después de la derrota por 3-2 en casa ante Qarabag en la Liga de Campeones.

El experimentado estratega de 62 años, llevó al Porto al título de la Liga de Campeones en 2004 y dejó Portugal para hacerse cargo del Chelsea. El mes pasado, su etapa con el Fenerbahce terminó después de que el club turco fue eliminado por el Benfica en una eliminatoria de clasificación de la Liga de Campeones.

Su contrato con el Benfica está vigente hasta el final de la temporada 2026-27, pero él y el club tienen una cláusula de no renovación al final de esta temporada.

