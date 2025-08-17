Morales y Rooker conducen a Atléticos a victoria de 7-2 sobre Angelinos

El cubano Luis Morales ponchó a cinco durante la segunda apertura en su carrera, Brent Rooker y Colby Thomas conectaron sendos jonrones, y los Atléticos vencieron el sábado 7-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

Morales (1-0) lanzó cinco entradas y permitió una carrera, además de otorgar dos bases por bolas, durante la tercera aparición en su carrera. Ha permitido dos anotaciones en nueve innings y dos tercios desde el 1 de agosto, cuando se le convocó.

El jonrón de dos carreras de Thomas, su tercero del año, puso a los Atléticos en la pizarra en la primera entrada.

El boricua Darell Hernaiz impulsó dos carreras con un sencillo en la tercera entrada, y Rooker amplió la ventaja de los Atléticos con su jonrón solitario en la quinta.

Brett Harris y Rooker produjern carreras que aportaron tranquilidad en la octava con sendos sencillos. Sean Newcomb lanzó un episodio y dos tercios, durante el que ponchó a tres adversarios para acreditarse su primer salvamento del año.

Nolan Schanuel sumó tres hits, y el abridor de los Angelinos, Tyler Anderson (2-8), permitió cuatro carreras limpias y tres hits, además de expedir cinco boletos para cargar con la derrota.

Los Atléticos han ganado seis de sus últimos diez juegos, mientras que los Angelinos han perdido seis de sus últimos diez.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 1-0. El venezolano Luis Rengifo de 4-1 con una anotada. Por los Atléticos, el puertorriqueño Hernaiz de 3-2 con una anotada y dos impulsadas.