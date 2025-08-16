Atléticos conectan 3 jonrones en victoria 10-3 sobre Angelinos

Colby Thomas, Shea Langeliers y Nick Kurtz pegaron sendos jonrones, el novato Jack Perkins logró siete ponches en cinco sólidas entradas y los Atléticos doblegaron el viernes 10-3 a los Angelinos de Los Ángeles.

Los Atléticos rompieron una racha de ocho derrotas consecutivas contra los Angelinos --incluidas siete en esta campaña.

Thomas y Kurtz batearon tres hits e impulsaron tres carreras por cabeza. Thomas, un novato de 24 años, conectó un jonrón de tres carreras en la tercera entrada y Kurtz conectó un cuadrangular de tres carreras que cerró la pizarra en la octava.

Perkins (2-2) hizo la tercera apertura en su carrera y permitió tres anotaciones en cinco hits con tres bases por bolas. Permitió tres carreras en tres hits en seis entradas para vencer a los Orioles 11-3 en su primera victoria como abridor en su última salida.

Langeliers conectó un jonrón en solitario ante el abridor de los Ángeles Yusei Kikuchi (6-8) y añadió un sencillo impulsor. Kikuchi permitió cinco hits y cuatro carreras en cuatro entradas.

Travis d’Arnaud conectó un doble para impulsar al cubano Yoán Moncada en la segunda para los Ángeles. Zach Neto conectó un jonrón después de que Bryce Teodosio recibió una base por bolas en cuatro lanzamientos para comenzar la quinta, reduciendo su déficit a 4-3.

Por los Angelinos, el cubano Moncada de 4-2 con una anotada. El venezolano Oswald Peraza de 1-0.

Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 3-1 con una remolcada. El mexicnao Luis Urías de 2-0.