Fórmula Uno extiende el contrato del Gran Premio de Mónaco hasta 2035

La Fórmula Uno extendió el viernes cuatro años más su contrato con el Gran Premio de Mónaco, manteniendo una de las carreras más icónicas del deporte en el calendario al menos hasta 2035.

Es la segunda renovación de contrato en menos de 12 meses para Mónaco, que firmó una extensión de seis años hasta 2031 en noviembre del año pasado.

Mónaco se corrió por primera vez en 1929 y celebró la segunda carrera oficial del Campeonato Mundial de Fórmula Uno en sus sinuosas calles en 1950. Ha sido parte del calendario de la F1 desde 1955, excluyendo la temporada de 2020 afectada por el COVID.

“La renovación del Gran Premio de Mónaco hasta 2035 está en consonancia con una tradición deportiva e histórica a la que el principado sigue profundamente apegado”, afirmó el jefe de estado de Mónaco, el Príncipe Alberto II.

"Solo puedo dar la bienvenida a este compromiso renovado, que es testimonio de nuestro éxito colectivo, la excelencia de nuestra colaboración con la Fórmula uno y el lugar único que Mónaco ocupa en el panorama internacional del automovilismo".

Con un glamour de la vieja escuela y un puerto lleno de yates de lujo, Mónaco es conocido como "la joya de la corona" de la F1, pero es con mucho el circuito más lento del año.

Ajustado, sinuoso y no realmente adecuado para los autos modernos de F1, Mónaco marca un retorno a los orígenes de la serie en los años 50. Adelantar es tan difícil que la sesión de clasificación del sábado es posiblemente más importante que la carrera. Con barreras cerca de la pista, incluso el más pequeño error puede significar un choque.

“Las calles de Mónaco han estado resonando con el sonido de la Fórmula Uno desde los primeros días del deporte, así que estoy encantado de anunciar la extensión de este fantástico evento hasta 2035”, indicó el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali.

"Es una carrera icónica que es amada por todos los pilotos y fanáticos, con una vibra única gracias a su ubicación en el principado más glamuroso del mundo".

