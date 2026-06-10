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Jonrón de Chisholm al abrir la 8ª da a Yankees triunfo 3-2 sobre Guardianes

Joe Reedy
YANKEES GUARDIANES
YANKEES GUARDIANES (AP)

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón abriendo la octava entrada y los Yankees de Nueva York derrotaron la noche del martes por 3-2 a los Guardianes de Cleveland.

Spencer Jones también se voló la barda con su primer jonrón en las Grandes Ligas por los Yankees, que han ganado tres seguidos y tienen marca de 10-4 desde el 24 de mayo.

Por Cleveland, el dominicano Angel Martínez tuvo dos hits y una carrera impulsada. Los Guardianes han perdido tres seguidos y cinco de seis. Además, tienen marca de 2-6 en sus últimos ocho juegos en casa.

Chisholm volvió a usar uno de los bates de Aaron Judge y conectó un slider hacia las gradas del jardín derecho para poner arriba a los Yankees. Fue su tercer jonrón en sus últimos seis juegos.

El bullpen de los Yankees lanzó cinco entradas sin permitir carreras. El dominicano Camilo Doval (2-0) se llevó la victoria. El boricua Fernando Cruz dio base por bolas al primer bateador de la novena antes de ponchar a los siguientes tres para conseguir su primer salvamento.

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El sencillo de DeLauter para impulsar al dominicano José Ramírez rompió una mala racha de 0 de 18 de los Guardianes con corredores en posición de anotar.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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