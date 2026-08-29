Montgomery conecta su 28º jonrón en triunfo de Medias Blancas líderes de división, 7-4 ante Mellizos

Colson Montgomery conectó su 28º jonrón y Andrew Benintendi impulsó dos carreras para ayudar a que los Medias Blancas de Chicago, líderes de la División Central de la Liga Americana, vencieran el viernes 7-4 a los Mellizos de Minnesota.

Chicago aprovechó el titubeante pitcheo de los Mellizos en los primeros episodios. El jonrón de tres carreras de Montgomery ante el abridor Dean Kremer (2-5) en la primera entrada puso a los Medias Blancas arriba por 4-0.

Los Mellizos reaccionaron con vuelacercas de Brooks Lee y Kody Clemens en el primer acto. Lee también conectó un sencillo en el segundo para empatar el juego 4-4 antes de que Chicago recuperara la ventaja con el doble de Benintendi en el tercero.

Ambos abridores trabajaron apenas cuatro entradas. El derecho dominicano de Chicago Luis Castillo permitió cuatro carreras con ocho hits, mientras que Kremer cedió seis carreras —cinco limpias— en su salida.

El relevista Grant Taylor (7-2) lanzó 2 2/3 entradas en blanco por Chicago y se llevó la victoria. Bryan Hudson lanzó la novena para su sexto salvamento.

El jardinero central de los Medias Blancas Tristan Peters, vio terminada su racha de jonrones en cinco juegos, lo que igualó un récord de la franquicia. Se fue de 4-1 con un sencillo.

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