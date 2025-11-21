Montañas olímpicas de Milán-Cortina están cubiertas de nieve tras primera gran tormenta

Las montañas que albergarán los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina han sido golpeadas por su primera tormenta de nieve significativa de la temporada.

En las secciones superiores del recorrido Olympia delle Tofane en Cortina, donde se disputará el esquí alpino femenino para los Juegos del 6 al 22 de febrero, hasta 20 centímetros (casi ocho pulgadas) de nieve habían caído para la mañana del viernes.

Todavía había algo de hierba larga asomando por la nieve en algunos lugares, pero la pista, y las áreas circundantes, ahora están de un blanco invernal.

"Tenemos en la cima 20 centímetros de nieve realmente fresca, nieve ligera, y (en la meta) tenemos 15 (seis pulgadas)", dijo Matteo Gobbo, el gerente deportivo del lugar del comité organizador local para el esquí femenino. "Esto debería ser una buena base para mejorar la producción de nieve con la nieve artificial.

"Nuestro objetivo es tener entre 80 centímetros (más de dos ½ pies) y un metro (tres pies) de nieve en el recorrido", añadió Gobbo en una entrevista con The Associated Press en el área de llegada de Tofane.

Eso es un poco más de la cantidad de nieve con la que Gobbo y su equipo suelen trabajar para las carreras anuales de la Copa del Mundo en Cortina. Pero para los Juegos Olímpicos, se requiere más nieve porque hay más carreras, más competidores y, en general, muchas más personas en la pendiente.

"Y esto consume la nieve y reduce la superficie durante los Juegos Olímpicos y luego los Paralímpicos", dijo Gobbo.

La cobertura mínima de nieve requerida para las carreras de la Copa del Mundo es de 35 centímetros (un poco más de un pie).

"No queremos tener un recorrido fácil, sino un buen recorrido para todos, porque en los Juegos Olímpicos, esperamos a los mejores atletas pero también a todos los otros atletas que puedan (calificar)", dijo Gobbo. "Queremos evitar tener lesiones, caídas y demás. Queremos simplemente tener un espectáculo realmente, realmente bueno".

Las gradas portátiles para los espectadores aún necesitan ser erigidas en el área de llegada, que todavía está a mitad de camino de la montaña.

El plan actual es tener una capacidad de espectadores de 3.500, pero Gobbo dijo que los organizadores están considerando agregar otras 1.000 personas si pueden erigir una nueva góndola temporal desde el centro de la ciudad.

La construcción de la nueva góndola cerca del área de llegada ha generado preocupaciones ambientales después de que se desarrollaran sumideros en medio de las pistas de esquí recreativas.

"Es un problema", dijo Gobbo sobre cómo llevar a tanta gente a la montaña, con la opción principal de un solo camino estrecho, empinado y ventoso.

También nevó en el centro de Cortina y en Bormio, donde se llevará a cabo el esquí alpino masculino en los Juegos Olímpicos.

