Lakers despiden a Joey y Jesse Buss de la directiva tras cambio de propiedad

Joey Buss y Jesse Buss ya no trabajan en la oficina principal de los Lakers de Los Ángeles tras el reciente cambio de propiedad de la franquicia, dijo el jueves una persona con conocimiento del movimiento a The Associated Press.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque los Lakers no anunciaron públicamente los despidos de los dos hijos del antiguo propietario de los Lakers, Jerry Buss, quien falleció en 2013. Los Lakers también están renovando el personal de scouting que trabajaba con los hermanos.

Los hermanos Buss confirmaron su salida en un comunicado emitido a ESPN, aunque ambos conservarán sus participaciones minoritarias heredadas bajo el nuevo propietario mayoritario Mark Walter.

Jesse Buss era asistente del gerente general, mientras que Joey Buss era el gobernador alterno de los Lakers y vicepresidente de investigación y desarrollo.

“Nos sentimos extremadamente honrados de haber sido parte de esta organización durante las últimas 20 temporadas. Gracias a la Nación Laker por abrazar a nuestra familia en cada paso del camino. Deseamos que las cosas pudieran ser diferentes con la forma en que terminó nuestro tiempo con el equipo. En momentos como este, desearíamos poder preguntarle a nuestro papá qué pensaría de todo esto”, señalaron en un comunicado Joey y Jesse Buss.

Jerry Buss tuvo al menos siete hijos, y seis de ellos trabajaron para los Lakers en algún momento durante su propiedad.

Jeanie Buss se convirtió en la gobernadora de los Lakers cuando su padre falleció. Jim Buss fue el vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto de los Lakers hasta que Jeanie destituyó a su hermano en 2017, también despidiendo al gerente general Mitch Kupchak y entregando el lado de baloncesto del negocio a Magic Johnson y al actual gerente general Rob Pelinka.

Walter finalizó su compra de una participación mayoritaria en los Lakers hace tres semanas en una venta anunciada inicialmente en junio y realizada con una valoración de franquicia de 10.000 millones de dólares. Jeanie Buss seguirá siendo la gobernadora de los Lakers en el futuro previsible, pero los Lakers ahora son principalmente propiedad de Walter, el multimillonario propietario de los Los Angeles Dodgers.

Joey y Jesse Buss han estado involucrados en las operaciones de scouting y desarrollo de jugadores de los Lakers durante muchos años, y han sido elogiados por sus roles en los exitosos drafts y fichajes de agentes libres de los Lakers.

Quizás anticipando los próximos cambios en la estructura de liderazgo de los Lakers tras la decisión de vender el equipo, los hermanos lanzaron una firma de inversión en septiembre llamada Buss Sports Capital.

