MLB y Mellizos investigan denuncia de Jarren Duran de que un fan le dijo que se suicidara

Los Mellizos de Minnesota y las Grandes Ligas investigan la denuncia de Jarren Duran de que un aficionado, al que le mostró el dedo medio durante un partido, le dijo al jardinero de los Medias Rojas de Boston que se suicidara.

Duran hizo el gesto al regresar al dugout después de un rodado para out en la quinta entrada en la derrota de Boston por 6-0 ante Minnesota la noche del martes en el Target Field.

“Nos enteramos de la situación a última hora de anoche y la estamos investigando. No hay lugar en nuestro juego para una conducta así”, dijo Dustin Morse, vicepresidente sénior de comunicaciones y asuntos públicos de los Mellizos.

MLB confirmó su propia investigación, conforme a la práctica habitual de revisar la conducta tanto del jugador como del aficionado antes de determinar cualquier posible sanción.

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NOTA DEL EDITOR — Esta historia incluye una conversación sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.

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“Alguien acaba de decirme que me suicide. A estas alturas estoy acostumbrado, ¿sabes?”, y añadió que “no debería reaccionar así, pero ese tipo de cosas todavía me detonan”, declaró Duran después del partido.

Añadió que “no debería reaccionar así, pero ese tipo de cosas todavía me detonan”.

Duran habló de episodios de depresión severa y de un intento de suicidio en una serie documental de Netflix que se estrenó el año pasado.

“Sinceramente, es culpa mía por hablar de mi salud mental porque, de alguna manera, atraje a los que odian", expresó. "Así que tengo que acostumbrarme. Solo estaba tratando de guardármelo y no sacar realmente ese tema con el equipo. Quiero decir, estamos tratando de ganar un partido. Ni siquiera debería mencionárselo a nadie. ... Simplemente pasa”.

El mánager de los Medias Rojas Alex Cora, comentó después del partido que no había presenciado el enfrentamiento ni revisado el video, pero compartió sus opiniones con los reporteros antes del cierre de la serie el miércoles.

“Sé que los Mellizos están encima del caso y tratando de averiguar quién era, y ojalá encuentren a la persona”, dijo Cora.

Agregó que, si la encuentran, “probablemente sea el último partido de Grandes Ligas al que esa persona va a asistir”.

“Respaldamos a Jarren. Como dije el año pasado, al abrirse, salvó vidas", indicó el piloto puertorriqueño. "Y no es fácil. No es fácil porque, como él dijo, estamos en el negocio de ganar partidos, y él no quiere ser una distracción. Y no es una distracción. No lo es. Es solo un jugador que juega para los Red Sox y cuenta con todo nuestro apoyo”.

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Los periodistas deportivos de AP Ronald Blum, en Nueva York, y Dave Campbell, en Minneapolis, contribuyeron a este informe.

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