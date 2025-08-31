MLB continúa investigación y extiende licencia pagada de los lanzadores de Guardianes, Clase y Ortiz

Las licencias pagadas de los lanzadores dominicanos de los Guardianes, Emmanuel Clase y Luis Ortiz fueron extendidas indefinidamente el domingo mientras las Grandes Ligas continúan una investigación para evaluar su posible implicación en apuestas durante los juegos.

Inicialmente, se esperaba que Clase y Ortiz estuvieran fuera hasta el 31 de agosto, pero la MLB y el sindicato de jugadores informaron en un comunicado que acordaron extender la licencia pagada no disciplinaria "hasta nuevo aviso".

Los Guardianes no harán comentarios hasta que la investigación se complete.

Es posible que los lanzadores estén fuera al menos hasta el final de la temporada regular, que concluye el 28 de septiembre. Los Guardianes recientemente vaciaron sus casilleros, una señal de que Clase y Ortiz probablemente no regresarán en el último mes.

Ortiz, quien fue adquirido por Cleveland en un intercambio de temporada baja desde Pittsburgh, fue puesto en licencia pagada el tres de julio, el mismo día que estaba programado para abrir contra los Cachorros de Chicago en el Wrigley Field.

Según se informó, la MLB investiga Ortiz influyó en las apuestas de proposición en los juegos que lanzaba. Su licencia debía terminar el 17 de julio, pero fue extendida.

Ortiz, de 26 años, tenía un récord de 4-9, con una efectividad de 4.36 en 16 aperturas antes de su suspensión.

Clase, uno de los mejores cerradores de las Grandes Ligas, se unió a Ortiz en la banca el 28 de julio cuando la MLB anunció que había ampliado su investigación para incluir al pelotero elegido tres veces al Juego de Estrellas.

La salida de Clase se produjo justo antes de la fecha límite de cambios. Se esperaba que los Guardianes recibieran numerosas ofertas por el lanzador derecho, quien lideró la Liga Americana con 47 salvamentos la temporada pasada.

Clase tenía 24 salvamentos y un récord de 5-3 con una efectividad de 3.23 esta temporada.

Cleveland ha logrado mantenerse en la carrera por el comodín a pesar de perder a Clase. Cade Smith ha asumido las funciones de cerrador.

La investigación sobre las acciones de los lanzadores de Cleveland se produce después de que la MLB suspendiera a cinco jugadores por apuestas en junio de 2024, incluyendo una prohibición de por vida para el infielder venezolano de los Padres de San Diego, Tucupita Marcano.

