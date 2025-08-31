Jonrón de campo de Duran lleva a Medias Rojas a vencer 5-2 a los Piratas y evita barrida

Jarren Duran consiguió un jonrón dentro del parque, Lucas Giolito lanzó seis entradas efectivas y los Medias Rojas de Boston vencieron 5-2 a los Piratas de Pittsburgh el domingo para evitar una barrida de tres juegos.

En una reñida carrera por uno de los tres boletos como comodín de la Liga Americana, los Medias Rojas ganaron por octava vez en 11 juegos.

El dominicano Alexander Canario conectó un cuadrangular en solitario sobre el Monstruo Verde para Pittsburgh, que había ganado nueve de 12.

El jonrón de tres carreras de Duran en el triángulo del Fenway Park entre el jardín derecho y central coronó un quinto inning de cuatro carreras contra el abridor Mitch Keller (6-13), adelantando a Boston 4-1.

Después de su mejor apertura de la temporada, cuando lanzó ocho entradas en blanco el martes pasado en una victoria sobre Baltimore, Giolito (10-2) permitió una carrera y tres hits. Ponchó a seis y dio cinco bases por bolas.

El cubano Aroldis Chapman sacó tres outs para su 27mo salvamento.

Giolito navegó sin problemas las primeras tres entradas con la ayuda del jardinero central Ceddanne Rafaela, quien hizo una atrapada en zambullida. Pero el derecho llenó las bases con boletos en la cuarta antes de realizar un lanzamiento descontrolado que le dio a Pittsburgh una ventaja de 1-0.

El tercera base de los Piratas, Cam Devanney, quien creció a unos 45 minutos en Amherst, New Hampshire, hizo su debut en las Grandes Ligas y se fue de 3-0 con un boleto.

Por los Piratas, los dominicanos Alexander Canario bateó de 4-2 con una carrera anotada y una impulsada, Oneil Cruz de 3-1 y Liover Peguero de 1-0.

Por los Medias Rojas, el venezolano Carlos Narváez de 4-1 con una anotada.

