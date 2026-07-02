Mitchell impulsa la carrera de la ventaja en la 7ma en triunfo 4-2 de Cerveceros sobre Rojos

Garrett Mitchell conectó un triple que impulsó la carrera de la ventaja en la séptima entrada para coronar una noche de cuatro imparables y ayudar a los Cerveceros de Milwaukee, líderes de la División Central de la Liga Nacional, a vencer 4-2 a los Rojos de Cincinnati la noche del miércoles.

Los Cerveceros (53-31) quedaron 22 juegos por encima de .500, su mejor cifra de la temporada, con su sexta victoria consecutiva sobre los Rojos esta campaña.

Aaron Ashby (12-1) ganó su 12do juego, el mayor total de las Grandes Ligas, con 1 1/3 entradas de relevo sin permitir carreras. Relevó al abridor Shane Drohan con dos outs en la sexta. Trevor Megill lanzó la novena para su 12do salvamento.

En la séptima, el jardinero central de los Rojos, Matt McLain, quien jugaba esa posición por segunda vez en su carrera tras 77 juegos en el cuadro interior, se lanzó en clavado y no pudo atrapar el batazo de línea en picada de Andrew Vaughn. Mitchell siguió con su triple, que le dio el cuarto imparable de su carrera en un juego, la mayor cifra de su trayectoria. Luego anotó con un lanzamiento descontrolado de Brock Burke (3-4).

Drohan permitió dos carreras con seis hits e igualó su máximo de la temporada con siete ponches.

El abridor de los Rojos, Andrew Abbott, permitió dos carreras con cinco hits y otorgó cinco bases por bolas, su mayor cifra de la temporada.

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