Eugenio Suárez sale lesionado tras lanzamiento a la mano. La radiografía no es concluyente

Las radiografías no fueron concluyentes en la mano izquierda del venezolano Eugenio Suárez después de que un lanzamiento lo golpeara y lo obligara a salir de la derrota del domingo por 9-4 de los Rojos de Cincinnati ante los Piratas de Pittsburgh.

El mánager Terry Francona indicó que Suárez se someterá a una tomografía computarizada el lunes, después de viajar con el equipo a Milwaukee para el inicio de una serie de cuatro juegos contra los Cerveceros.

“Ahora mismo está muy hinchada. Así que la radiografía no dice nada porque está demasiado hinchada. Veremos qué hay ahí. En este momento, obviamente, me siento mucho mejor que cuando me golpeó. Pensé que me dio muy fuerte. Fue doloroso, pero ahora mismo me siento mucho mejor. Así que le pido a Dios que no salga nada”, señaló Suárez.

Suárez fue golpeado por una recta de 92,4 mph de Mitch Keller con dos outs en la sexta entrada. Francona revisó al bateador designado antes de que avanzara lentamente hacia la primera base. Nathaniel Lowe entró por Suárez en su siguiente turno al bate en la octava.

“Se le hinchó muy rápido. La esperanza de los preparadores era que quizá le hubiera dado en un vaso sanguíneo. Está muy sensible. Así que mañana tendremos más información”, añadió Francona.

En su 13ra temporada en las Grandes Ligas, Suárez batea para .208 con ocho jonrones y 29 carreras impulsadas. El jugador de 34 años fue elegido All-Star por segunda vez la temporada pasada.

Suárez impulsó a Cincinnati a una victoria 9-7 el sábado. Con los Rojos abajo por una carrera y dos outs en la novena, conectó un sinker de 2-2 del dominicano Gregory Soto a 344 pies hacia el jardín derecho para un jonrón de tres carreras.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes