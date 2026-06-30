Jonrón de Ortiz da a Cerveceros triunfo 5-3 en remontada ante Rojos

Joey Ortiz conectó un jonrón de dos carreras con dos outs en la octava entrada para darle a los Cerveceros de Milwaukee una victoria por remontada 5-3 sobre los Rojos de Cincinnati, el lunes por la noche.

Limitados a un hit durante cinco entradas por Nick Lodolo, los Cerveceros empataron el juego ante Chase Petty con dos carreras en la sexta y el jonrón solitario de Brice Turang, su 12do, en la séptima.

Sal Frelick pegó un sencillo con un out en la octava ante Sam Moll (1-6) y avanzó con un toque de sacrificio. Tejay Antone entró al relevo y Ortiz envió un lanzamiento 1-1 a 412 pies por el centro para su segundo jonrón.

Aaron Ashby (11-1) lanzó una octava entrada sin permitir carreras para su 11ma victoria, la mayor cantidad en las Grandes Ligas, y Trevor Megill cerró con una novena perfecta para su decimoprimer salvamento en 13 oportunidades.

El dominicano Elly De La Cruz, activado de la lista de lesionados el 23 de junio, puso a los Rojos al frente 3-0 en la quinta con su 13er jonrón, un batazo de dos carreras.

Los Cerveceros anotaron dos veces en la sexta ante Petty, quien entró a relevar para iniciar la entrada. Andrew Vaughn conectó un doble con un out y Christian Yelich recibió base por bolas. Jake Bauers siguió con un sencillo impulsor como bateador emergente, enviando a Yelich a tercera. Yelich anotó con un lanzamiento descontrolado.

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