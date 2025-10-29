Mitchell brilla como el nuevo éxito de Thunder ayudando al equipo a un inicio de 5-0

Ajay Mitchell es el último diamante que el Thunder ha creado.

El escolta de 1,93 metros de Bélgica jugó solo 36 partidos de temporada regular como novato la temporada pasada debido a una lesión en el dedo del pie, y luego tuvo una participación limitada en los playoffs durante la carrera de Oklahoma City hacia el título de la NBA.

Ahora, la selección de segunda ronda de 2024 es la última historia de éxito del gerente general Sam Presti. Esta temporada, en cinco partidos, está promediando 18,2 puntos como suplente con un 47% de acierto en tiros de campo. Ha jugado un papel crucial en el inicio 5-0 de Oklahoma City mientras el All-Star de 2025 Jalen Williams se recupera de una cirugía en su muñeca derecha. Está manejando el balón con frecuencia, incluso cuando Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP y campeón de anotación, está en la cancha.

Gilgeous-Alexander afirmó que el talento de Mitchell y su trabajo en la temporada baja han llevado al éxito.

“Normalmente, cuantas más herramientas tienes, mejor estás”, expresó Gilgeous-Alexander. “Y creo que él tiene tantas herramientas que realmente no importa lo que hagas ahí fuera (contra él). Simplemente está mostrando al mundo eso partido a partido. Puedes colocarlo en cualquier lugar en cualquier alineación."

Una cosa es trabajar duro, pero otra que eso se traduzca consistentemente en un alto rendimiento en los juegos mientras asume más responsabilidad. Mitchell dijo que se enfoca en mantenerse humilde y divertirse.

“Creo que nunca estar demasiado alto o demasiado bajo", comentó. “Creo que simplemente mantener la consistencia en todo lo que hago. Obviamente, trabajo duro, y sé que cada vez que salgo a la cancha, solo tengo que jugar mi juego y no preocuparme por nada más.”

Mitchell volvió a destacar el martes, anotando 18 puntos en 24 minutos para ayudar al Thunder a vencer a los Kings de Sacramento 107-101 mientras Chet Holmgren, el segundo máximo anotador del equipo esta temporada, estaba fuera por molestias en la parte baja de la espalda.

Mitchell fue defendido por el veterano Dennis Schroder durante gran parte del juego, y la experiencia marcó otro paso adelante para la estrella en ascenso.

“No fue un juego fácil para él", señaló el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault. "Tuvo que trabajar por todo, tuvo que luchar contra algunas cosas. Mantuvo su competitividad y su confianza a pesar de eso. Y eso va a ser importante porque si va a jugar bien, entonces los equipos van a hacer ajustes y van a ir tras él.”

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes