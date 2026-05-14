Ministro israelí critica a Lamine Yamal por agitar bandera palestina en celebración del Barcelona

El ministro de Defensa de Israel criticó al juvenil astro Lamine Yamal por ondear una bandera palestina durante las celebraciones del Barcelona por el título de la liga española, al afirmar que el acto “incita al odio”.

“Lamine Yamal eligió incitar al odio contra Israel mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, una organización que masacró, violó y quemó a niños judíos, mujeres y ancianos el 7 de octubre (de 2023)”, escribió el ministro Israel Katz en X el jueves.

El delantero de 18 años ondeó una gran bandera palestina desde un autobús descapotable durante el desfile del plantel por las calles de Barcelona el lunes. El desfile congregó a unas 750.000 personas para celebrar el título de liga asegurado el día anterior, informaron las autoridades locales.

Lamine, que es musulmán, publicó fotos en su cuenta de Instagram en las que aparece sosteniendo la bandera.

El gobierno de España y una gran parte de su población han sido muy críticos con las operaciones militares de Israel que mataron a decenas de miles de palestinos en Gaza en respuesta al ataque sorpresa de Hamás en 2023.

Ha habido una r eacción global contra Israel por el costo humanitario de la guerra en Gaza, que se ha extendido al deporte y la cultura. Se han producido protestas en el fútbol, el ciclismo y el baloncesto. La Vuelta a España del año pasado fue interrumpida repetidamente por manifestantes molestos por la participación de un equipo de ciclismo respaldado por Israel.

España también es uno de los cinco países que boicotean el Festival de la Canción de Eurovisión de este año para protestar por la inclusión de Israel.

Lamine está llamado a ser una de las figuras de España en el Mundial del próximo mes, que se disputará en Norteamérica.

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