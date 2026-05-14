Madonna, Shakira y BTS participarán en show de medio tiempo estilo Super Bowl en final del Mundial

La final de la Copa Mundial contará con un espectáculo de medio tiempo repleto de estrellas, encabezado por Madonna, Shakira y la banda masculina BTS.

La FIFA anunció que, por primera vez, la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio incluirá un concierto al estilo del Super Bowl de la NFL.

El organismo rector indicó que el espectáculo apoyará el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que recauda 100 millones de dólares para ayudar a que los niños accedan a la educación y al fútbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó que reunirá “la música y el fútbol en el escenario más grande del deporte por una causa muy especial”.

“Cada niño debería tener la oportunidad de soñar, y juntos podemos ayudar a que eso sea posible”, publicó Infantino en Instagram. “Cada niño debería tener la oportunidad de soñar, y juntos podemos ayudar a que eso sea posible”.

El espectáculo estará a cargo de Chris Martin, de Coldplay, como curador.

El Super Bowl es famoso por su show de medio tiempo, que atrae a las mayores estrellas del mundo para presentaciones espectaculares. Este año contó con el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Entre los artistas principales de años anteriores estuvieron Michael Jackson, Paul McCartney, los Rolling Stones, Madonna, Prince, Bruce Springsteen y Rhianna.

Pero los espectáculos de medio tiempo no son tan habituales en el fútbol, con eventos como la final de la Liga de Campeones que incluyen un concierto antes del partido. Este año, The Killers encabezarán el mayor partido del fútbol de clubes europeo entre Paris Saint-Germain y Arsenal en Budapest.

La FIFA describe su espectáculo de medio tiempo como “un momento singular en la intersección del deporte, la cultura y el propósito, transmitido en vivo a todo el mundo”.

El Mundil de este año es organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México y se disputa durante junio y julio.

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Cobertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa