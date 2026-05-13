Barcelona cae 1-0 ante Alavés y claudica en intento de llegar a 100 puntos

Las esperanzas del Barcelona, de alcanzar la marca de los 100 puntos en La Liga española, terminaron el miércoles con una derrota 1-0 ante el Alavés.

El Barcelona aseguró su segundo título de liga consecutivo el domingo, con una victoria por 2-0 en casa sobre su rival acérrimo Real Madrid. Necesitaba tres triunfos en sus últimos tres partidos para llegar a los 100 puntos.

La derrota puso fin a una racha de 11 victorias seguidas del club catalán.

“Estoy un poco decepcionado por el resultado, queríamos ganar, pero he visto cosas positivas. Estoy contento con el rendimiento del equipo, hemos manejado bien los minutos”, comentó el técnico Hansi Flick. “Hoy he visto a un equipo muy motivado y muchas cosas realmente buenas”, "Claro que queríamos ganar y llegar a los 100 puntos, pero ya no es posible”.

Los jugadores del Alavés hicieron un pasillo de honor al equipo del Barcelona antes del partido, formándose y aplaudiendo a sus rivales mientras ingresaban al campo.

Luego consiguieron una gran victoria para salir de la zona de descenso. Alcanzaron el 15º puesto con 40 puntos, uno más que los tres últimos cuando restan dos jornadas.

“No está nada hecho, pero es un gran paso”, dijo el delantero del Alavés Toni Martínez.

Ibrahim Diabate anotó el gol de la victoria desde dentro del área en el tiempo añadido de la primera parte.

El Alavés no había mantenido su portería a cero en 20 partidos consecutivos de liga. El Barcelona había marcado al menos una vez en 56 encuentros seguidos del certamen doméstico.

Espanyol vuelve a ganar

El Espanyol venció 2-0 al Athletic Bilbao en casa para poner fin a una racha de 18 partidos sin ganar y alejarse más de la zona de descenso.

Pere Milla marcó a los 69 minutos y Kike García hizo lo propio en el tiempo añadido para darles a los Periquitos su primera victoria del año. Su último triunfo había sido en diciembre, ante el Athletic.

El resultado llevó al Espanyol al 14º puesto, mientras que el Athletic se mantuvo noveno.

Sevilla sube

El Sevilla también ganó algo de margen después de remontar una desventaja de dos goles para imponerse 3-2 en Villarreal.

Fue la tercera victoria consecutiva del Sevilla, que subió al 10º puesto, a cuatro puntos de la zona de descenso.

El Villarreal se mantuvo en el tercer lugar, pero con apenas tres puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que es cuarto y ganó 2-1 en el campo del Osasuna el martes.

Mallorca en peligro

El Mallorca perdió 3-1 ante el Getafe en casa para seguir en el 17º puesto, apenas fuera de la zona de descenso. Sólo tiene una victoria en sus últimos cinco partidos.

Getafe es séptimo, en posición de clasificarse para competiciones europeas.

El Oviedo ya ha descendido, pero 10 equipos están separados por cuatro puntos entre sí cerca de la parte baja de la tabla de cara a las dos últimas jornadas.

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